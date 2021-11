L’influencer Cris Galera sposa se stessa, 90 giorni dopo: “Ho ‘divorziato'” L’influencer e modella Cris Galera, 90 giorni dopo avere celebrato il matrimonio con se stessa, ha annunciato di avere incontrato una persona speciale.

Si parla spesso di quanto siano precari i matrimoni al giorno d'oggi. Molte unioni, purtroppo, terminano con il divorzio. Ne sa qualcosa l'influencer Cris Galera. La modella 33enne ha sposato se stessa e poi, pochi mesi più tardi, "ha divorziato". Ma facciamo un passo indietro. La storia ha avuto inizio lo scorso settembre.

La modella ha abbracciato la sologamia

Il 13 settembre scorso, Cris Galera ha annunciato su Instagram di essersi votata alla sologamia. Si tratta di una cerimonia che può avere diverse forme e che serve a celebrare l'amore per se stessi e la promessa di dedicarsi la giusta attenzione. In molti ritengono che tale rito riesca a rafforzare l'accettazione di sé e dunque, porti chi lo compie a relazionarsi meglio con gli altri. In quell'occasione, Cris Galera – fasciata in un abito nuziale decisamente sensuale – spiegò:

"Ho deciso di sposare me stessa e spero di ispirare altre donne a investire nella loro autostima. Da quando ho dato la notizia, mi stanno scrivendo tantissimi uomini e tantissime donne, dicendo di volermi sposare, ma non ho intenzione di divorziare tanto presto".

90 giorni dopo, Cris Galera ha trovato l'amore

Quelle pronunciate da Cris Galera a settembre, hanno un po' il sapore delle ultime parole famose. Solo novanta giorni più tardi, la modella si è innamorata. E così, ha "divorziato" da se stessa, ovviamente in senso puramente simbolico. Come riporta il Daily Star, la 33enne ha spiegato di avere deciso di aprirsi alla vita di coppia, dopo avere conosciuto una persona speciale:

"Il matrimonio con me stessa è stato bello finché è durato. Perché ho "divorziato"? Ho iniziato a credere nell'amore nel momento in cui ho incontrato una persona speciale. A settembre ho fatto quella scelta perché avevo raggiunto un punto in cui ero maturata, avevo capito di essere una donna forte e determinata. Prima ero sempre impaurita all'idea di restare da sola, ma ho capito che dovevo imparare a stare bene con me stessa. Quando è successo, ho deciso di celebrare un matrimonio".

Ora che ha trovato l'amore, non ha intenzione di rovinare questo momento dando peso agli hater: "Ho deciso di non leggere più i commenti. Le opinioni delle persone non cambieranno quello che penso".