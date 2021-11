Lino Guanciale e Antonella Liuzzi genitori, è nato il primo figlio della coppia L’attore e sua moglie sono diventati genitori del primo figlio, di cui non si conosce ancora il nome. L’amore tra i due è culmunato con le nozze in segreto del 2020.

Lino Guanciale è diventato papà. L'attore abruzzese e la moglie Antonella Liuzzi sono diventati genitori del primo figlio, nato nella mattina di lunedì 15 novembre. A riportare la notizia è il sito whoopsee.it, che informa della paternità di uno dei volti principali delle fiction Rai. Al momento i diretti interessati non hanno parlato della nuova nascita e non si conosce il nome del bambino.

Lino Guanciale sul set de La Porta Rossa

Lino Guanciale, che il pubblico di Rai1 ha visto per l'ultima volta in prima visione Tv lo scorso inverno, nei panni del Commissario Ricciardi, è impegnato in queste settimane sul set de La Porta Rossa, uno dei titoli che gli ha consentito di entrare di diritto nella galassia degli attori più amati dal pubblico generalista.

Il matrimonio segreto con Antonella Liuzzi nel 2020

L'amore con Antonella Liuzzi prosegue da diverso tempo e i due si sono uniti in matrimonio segretamente, a luglio del 2020. La notizia delle nozze era emersa solo alcuni giorni dopo, quando erano state rese note le foto dei due, felici, con tanto di fede al dito.

Chi è Antonella Liuzzi, moglie di Lino Guanciale

Il primo incontro tra Lino Guanciale e Antonella Liuzzi ha avuto come cornice l’università Bocconi a Milano. Proprio alla Bocconi Antonella Liuzzi lavora come docente. Nel suo curriculum si legge che “è Program Coordinator del Master in Corporate Finance (MCF) presso SDA Bocconi School of Management. La sua collaborazione con SDA Bocconi ha inizio nel 2015. Ha collaborato con l’Università Bocconi dal 2013 al 2015 come Teaching Assistant del corso Mergers and Acquisition, e come Researcher presso l’Osservatorio M&A”. La donna è inoltre socia e Presidente del Consiglio di Amministrazione di “Greenblu s.r.l.”, una società che opera nella proprietà e gestione di strutture alberghiere, e che si occupa dello sviluppo della rete aziendale nel nord Italia e all’estero.