Litigano anche i Ferragnez: tutti i dettagli sullo scontro in barca tra Chiara Ferragni e Fedez Tutti i particolari sulla lite tra Fedez e Chiara Ferragni, paparazzata da Chi. I due si trovavano con parenti e amici sullo yacht di Diego Della Valle e il magazine parla di uno scontro infuocato: “Lui esplode come un ciclone, lei piange. Il rapper mostra qualcosa sul cellulare, fa delle telefonate mentre lei cerca di intervenire come se volesse dare la sua versione dei fatti”.

A cura di Valeria Morini

Nessuna coppia è immune dai litigi, neppure i Ferragnez. Ovviamente, ha fatto subito il giro dei media l'immagine che mostra Chiara Ferragni e Fedez protagonisti di un'accesa lite sullo yacht di Diego Della Valle, durante le vacanze in Costiera Amalfitana. I due appaiono sempre molto affiatati sui loro social e l'immagine dello scontro ha ovviamente messo in allarme i fan.

Cos'è successo tra Chiara Ferragni e Fedez in barca

Il settimanale Chi, che ha paparazzato l'accaduto sul nuovo numero, racconta di un "uragano" "che scatena in lui una rabbia furibonda e che fa esplodere lei in lacrime. Dopo le urla non torna il sereno, anzi: Fedez si isola e sparisce dai radar, resta in cabina quasi due giorni fino al ritorno a Milano". Un'immagine ben diversa rispetto a quella raccontata dai Ferragnez sui loro social, con un mare di foto dalle vacanze, in cui li vediamo sempre sorridenti e felici. Cos'è successo, quindi?. Il giornale di Alfonso Signorini ricostruisce l'estate della coppia, dal periodo in una lussuosa villa in Sardegna al trasferimento in Campania a bordo dello yacht Mia, "32 metri di lunghezza con cinque cabine", insieme alle sorelle di lei Valentina e Francesca e i rispettivi compagni, oltre ad altri due amici. Successivamente il gruppo trasloca su un altro yacht, l'Altair, di proprietà dell'imprenditore Diego Della Valle (la Ferragni è nel CdA di Tod's). Qui, scoppierebbe la lite.

Fedez esplode come un ciclone e inveisce contro la moglie, lei risponde, cerca di calmarlo, poi scoppia a piangere disperata. Durante la lite il rapper mostra qualcosa sul cellulare, fa delle telefonate mentre lei cerca di intervenire come se volesse dare la sua versione dei fatti.

Chiara Ferragni a cena senza Fedez

La ricostruzione del magazine prosegue con il ritorno sull'altro yacht, Fedez che si estranea e Chiara che viene consolata dalle sorelle. E non è tutto, perché pare che il giorno dopo la Ferragni sia andata a cena senza il marito, che sarebbe rimasto in disparte sino alla fine delle vacanze. Insomma, è crisi per la coppia più famosa del web? Aspettiamo a parlare di drammi, dal momento che solo due giorni fa Fedez ha ironizzato sulla "pazza estate" con la moglie pubblicando un video molto divertente (qui in basso) in cui vediamo la Ferragni appisolata per tutto il tempo. Insomma, potrebbe essere una semplice lite passeggera, come capita in tutte le relazioni. Anzi, i Ferragnez sono pronti a festeggiare il loro terzo anniversario di matrimonio, che ricorre oggi, 1 settembre.