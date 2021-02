Ludovico Guenzi detto Lodo si prepara a salire sul palco di Sanremo 2021 insieme al suo gruppo Lo Stato Sociale, con il brano dal titolo Combat Pop. Il cantante bolognese, oggi 34enne, si definisce l'anima romantica della band. Nonostante faccia il possibile per tenere lontana la sua vita privata dai riflettori del gossip, Lodo avrebbe una compagna della quale non ha mai voluto rivelare l'identità.

Lodo Guenzi è fidanzato

Intervistato da Vanity Fair nel 2018 Lodo Guenzi aveva ammesso di avere una donna al suo fianco, che lo rende felice nella vita quotidiana. A Bologna, la sua città natale, al quale ancora oggi dopo il successo de Lo Stato Sociale è molto legato. "Oggi forse sono allo scatto definitivo, sto molto bene con una persona", ha dichiarato, aggiungendo di non avere alcuna intenzione di parlare di lei: "Neanche per sogno!". Il cantante comunque, sulle donne ha le idee molto chiare. In un post su Instagram aveva scritto che il suo desiderio è quello di condividere, ma senza perdere ognuno la propria individualità: "Io vorrei accanto una donna che non rinunci mai a un lavoro, un’opportunità, un viaggio o altro per me. Mai."

Lodo Guenzi e il rapporto con le donne

Lodo e gli altri membri dello Stato Sociale hanno tutti una compagna. Lo ha raccontato il frontman in un'intervista rilasciata ad Elle nel 2018, ammettendo che la popolarità ha portato loro una certa attenzione da parte delle donne: "Il nostro mestiere è complicato, ricevi tante attenzioni che possono deviarti, ma nel caos devi mantenere lucidità". Oggi sono tutti fidanzati e spesso capita che l'amore di uno dei membri possa ispirare il testo di un brano: "Capita che l'idea principale arrivi da uno. Ci sono tante canzoni dedicate a tante ragazze diverse. Ma la libertà è sicuramente la donna che abbiamo amato di più", ha spiegato Lodo.