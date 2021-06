Loredana Berté non vede l'ora di tornare su un palco: "I miei concerti mi mancano come l'aria", racconta al Corriere della Sera. "La mia valvola di sfogo è il palco. Quando sono dietro sono terrorizzata, ancora oggi dopo 45 anni di carriera e solo quando sento che sono padrona del pezzo mi calmo e i dubbi e le insicurezze si trasformano in grinta: mi mangio il palco", spiega. Presto l'artista tornerà a calcare i palchi italiani con il suoi "Figlia di…Summer tour", che partirà a fine luglio.

Loredana Berté su Emma Marrone: "È la mia bambina"

Nel frattempo, mentre attende di tornare in giro per l'Italia con il suo ultimo tour, Loredana Berté sta recuperando la gioia del palco duettando con Emma Marrone all'Arena di Verona in ‘Che sogno incredibile‘. "La adoro", dice della cantante, "è la mia bambina e io la sua mamma rock. Quando mi hanno proposto il brano ho accettato subito. Le contaminazioni mi incuriosiscono, ho sempre avuto voglia di sperimentare". Nel videoclip di ‘Figlia di…' invece, la Bertè ha scelto di rappresentare alcuni personaggi femminili del mondo dello spettacolo in versione cartoon. Tra loro c'è anche Chiara Ferragni: "Mi piaceva che fosse lei a rappresentare l’emancipazione. La stimo molto: bella, libera e indipendente".

Gli amori di Loredana Bertè

Nell'intervista al Corriere la Bertè ricorda gli amori e le passioni che hanno contrassegnato la sua vita e la sua carriera. La cantante è stata infatti sposata due volte, prima con Roberto Berger, erede della famiglia proprietaria del marchio Hag, ma il matrimonio è durato solo 4 anni. Nel 1989 invece Loredana ha sposato l'ex numero uno del tennis mondiale Björn Borg, per il quale aveva letteralmente perso la testa. La coppia tuttavia non ha mai avuto figli e secondo le cronache rosa di un tempo la relazione sarebbe naufragata per via delle incomprensioni con la famiglia del tennista che non avrebbe mai accettato del tutto l'artista. Ad oggi, Loredana ripensa con amarezza: "La fesseria più grande che ho fatto? Lasciare la mia carriera per seguire Björn in Svezia", ammette al Corriere, "credevo di farmi una famiglia ma non è andata così".