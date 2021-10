Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, l’amore nato dopo Francesco Cozza e segnato dall’aborto Lorenzo Amoruso è l’ex calciatore e ora commentatore sportivo, compagno di Manila Nazzaro. I due stanno insieme da quattro anni ed entrambi hanno alle spalle un matrimonio. A proposito di nozze, dopo la loro partecipazione a Temptation Island nell’edizione del 2020, la coppia ha deciso di diventare marito e moglie e ben presto coroneranno il loro sogno d’amore.

A cura di Ilaria Costabile

Lorenzo Amoruso è l'ex calciatore, attualmente commentatore sportivo, che è al fianco di Manila Nazzaro, l'ex Miss Italia adesso tra le protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. I due hanno partecipato nel 2020 all'edizione di Temptation Island in seguito alla quale hanno consolidato ancora di più il loro legame decidendo anche di sposarsi; non si tratta però del primo matrimonio per entrambi che, infatti, hanno dei legami ormai finiti alle spalle. Il loro rapporto, però, è stato segnato da un momento molto difficile, la perdita del loro bambino, di cui ha Manila ha parlato anche nella Casa.

Chi è Lorenzo Amoruso, fidanzato di Manila Nazzaro

Classe 1971 Lorenzo Amoruso è nato il 28 giugno a Bari, ed è uno sportivo nonché ex calciatore italiano. Il 50enne può vantare una lunga carriera nel mondo dello sport, che lo ha visto tra i difensori più acclamati di squadre come il Bari e la Fiorentina. Dopo essersi ritirato dalla carriera agonistica è diventato dirigente sportivo dell'ACF Fiorentina, per poi passare al mondo della televisione come opinionista in trasmissioni dedicate al calcio come per gli Euro 2016, trasmessi dalla Rai, mentre per Tv8 ha collaborato con il commento tecnico delle partite di UEFA Europa League. Sempre nel 2016 ha condotto con il collega Gianluca Valli il docu-reality Squadre da incubo, in onda su Tv8. Nel 2018 ha partecipato alla trasmissione Celebrity Masterchef, dove ha mostrato il suo talento e la passione per la cucina.

La storia d'amore tra Manila e Lorenzo: perché non si sono ancora sposati

L'amore non Manila Nazzaro è nato ben quattro anni fa. Il loro legame con il passare del tempo si è rafforzato, sempre di più, anche perché esclusa la loro partecipazione a Temptation Island, i due non sono mai stati particolarmente avvezzi alla mondanità, ma non hanno mai nascosto nulla del loro sentimento, pubblicando anche diversi scatti che li ritraggono insieme sui social. L'ex Miss Italia ha più volte dichiarato che Lorenzo Amoruso ha avuto molta pazienza con lei, dal momento che dopo la fine, non proprio pacifica, del matrimonio con Francesco Cozza, la showgirl era particolarmente sfiduciata dall'amore. L'incontro con l'ex calciatore è stato provvidenziale e anche nello show di Canale 5, lui aveva raccontato di essere desideroso di sposarla e di aver incontrato finalmente l'amore della sua vita, sebbene proprio all'Is Morus Relais, non siano mancati anche momenti di tensione. Il matrimonio, in effetti, è stato annunciato, ma pare che le carte del divorzio da Cozza non siano state ancora firmate e questo impedirebbe il coronamento del loro sogno d'amore.

L'aborto e il racconto della perdita del figlio

La coppia ha dimostrato di essere solida e una volta superata l'esperienza del "viaggio nei sentimenti", Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro hanno affrontato anche un evento ben più intenso che, in qualche modo, è riuscito ad unirli ancora di più. La showgirl, infatti, era rimasta incinta del compagno, ma come raccontato anche durante il Grande Fratello, dopo qualche mese dalla scoperta della gravidanza ha perso il suo bambino.