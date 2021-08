Luca Argentero festeggia le 40 medaglie dell’Italia, Simona Ventura pensava fosse il suo compleanno Momento da ridere su Twitter in questa domenica di chiusura delle Olimpiadi di Tokyo 2021. Luca Argentero scrive “40” con le emoticon emozionate per il numero di medaglie vinte dall’Italia e Simona Ventura capisce invece che è il suo compleanno. “Auguri Luca” gli scrive, scatenando la reazione divertita dell’attore.

A cura di Redazione Spettacolo

"Grazie super Simo, sono le medaglie azzurre, ma ti voglio benissimo lo stesso…" gli risponde Argentero per non metterla in completo imbarazzo. Ma la Ventura è donna intelligente e di spirito, quindi ha rilanciato: "Ti ho tolto 3 anni, magari lo facessero a me!". Infatti Luca Argentero è nato a Torino il 12 aprile 1978, quindi effettivamente ha 43 anni.

La stoccata di Mara Venier a Simona Ventura

La situazione è diventata tragicomica quando è intervenuta anche Mara Venier. Reduce dalle parole al vetriolo di Simona Ventura, che in una recente intervista ha dichiarato: “Tra Mara Venier e Barbara D'Urso scelgo la pizza. Il sabato sera tra Milly e Maria invece è una bella lotta. Diciamo che guardo una e registro l’altra e viceversa", ha colto subito l'occasione al balzo e ha commentato "Non avrà digerito la pizza".

Un botta e risposta scherzoso buttato in caciara, proprio quando su Twitter ci si aspettava l'inevitabile confronto, che Barbara D'urso invece ha evitato su tutta la linea. E invece entrambe hanno voluto usare strategicamente le emoticon sorridenti e distese, come fosse lo scambio di distese boutade fatte dal divano di casa in una domenica pomeriggio dalle alte temperature. Più dentro casa, a dire il vero, che fuori. A Luca Argentero il merito di aver generato tutto questo, suo malgrado.