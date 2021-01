Come più volte ha ribadito nel corso della sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha iniziato il reality da single, senza quindi avere alle spalle nessuna storia su cui poter riflettere anche all'interno della casa più spiata d'Italia. Eppure, quest'anno si apre con una notizia piuttosto pruriginosa, che riguarda proprio la vita sentimentale dell'influencer, nella quale avrebbe fatto capolino un altro volto noto della tv: Luca Vismara.

La rivelazione di Luca Vismara

Intervistato da Soleil Sorge, in un faccia a faccia piuttosto acceso, il cantante diventato popolare dover partecipato ad Amici di Maria De Filippi nel 2017 e dopo essere stato anche uno dei concorrenti dell'Isola dei Famosi, proprio nell'edizione in cui era presente anche l'ex fidanzata di Jeremias Rodriguez, ha rivelato questo dettaglio inaspettato sul rapporto tra lui e Tommaso Zorzi. Sorge, infatti, ha chiesto esplicitamente se ci fosse stato qualcosa tra loro e Vismara ha quindi colto la palla al balzo per fare quella che, a tutti gli effetti, una chiarissima dichiarazione di interesse:

Io e Tommaso ci siamo visti più e più volte, se nascerà qualcosa, nascerà fuori dal GF e fuori dal mondo che ci circonda, vediamo insomma di conoscerci un po' meglio. È vero che qualcosa c'è stato, non ci siamo visti per giocare a briscola. Io lascio le porte aperte. Io sto dietro 70 portoni, se lui aprirà questi 70 portoni io potrei anche esserci, ma io lo spero guarda, spero che nasca tutto nel modo più naturale possibile, se dovesse nascere. Se non dovesse nascere amen, come tanti altri amori non sono nati non andrà avanti nemmeno questo.

Tommaso Zorzi non ne ha parlato al GF

Il gieffino, ovviamente, non ha potuto commentare queste dichiarazioni inaspettate e non ha mai fatto parola di questi incontri nemmeno durante la sua permanenza nella Casa. L'unico ex di cui ha parlato è stato Iconize, ovvero Marco Ferrero, con il quale la storia d'amore si è conclusa quasi due anni fa e che, proprio in questi mesi, è stato al centro delle polemiche per la finta aggressione omofoba, sul quale ha anche scherzato qualche giorno prima di Natale, per lasciarsi alle spalle lo scandalo che lo ha travolto.