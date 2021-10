Lucia Pavan si è sposata, la prima tronista di Uomini e Donne è felice con il suo Sacha Lucia Pavan, la prima tronista nella storia di Uomini e Donne, si è sposata con il suo compagno: Sacha Avolio. All’epoca del dating show, scelse tra i corteggiatori Costantino Vitagliano che, però, non volle proseguire la conoscenza. Adesso, dopo dieci anni d’amore è una donna felice: “L’altra metà della mela esiste, auguro a tutte le donne di trovare un uomo come il mio” ha dichiarato.

A cura di Ilaria Costabile

Lucia Pavan è stata la prima tronista nella storia di Uomini e Donne, ben vent'anni fa, quando seduta sul trono scelse Costantino Vitagliano tra i suoi corteggiatori, che però decise di non portare avanti la conoscenza una volta lasciato il programma. Trascorsi vent'anni da quell'esperienza televisiva, lo scenario è completamente diverso e Lucia ha pronunciato il fatidico sì con il suo compagno, Sacha Avolio, dal quale nel 2014 ha avuto anche una bellissima bambina: Isabella.

Il matrimonio dopo dieci anni insieme

La novella sposa, in un'intervista rilasciata sul sito Isa &Chia, ha parlato dell'amore che nutre per il suo compagno e della vita che hanno deciso di costruire l'uno accanto all'altra, ormai insieme da ben dieci anni. Il loro matrimonio, poi, ha rispecchiato perfettamente ciò che Lucia desiderava:

Della nostra storia si è già parlato anche se le emozioni e le sensazioni non sono facili da descrivere a parole. Mi sono innamorata di Sacha a prima vista, ho capito subito che sarebbe stato l’uomo della mia vista…Ci amiamo da dieci anni e oggi è come fosse il giorno in cui guardandolo negli occhi mi è tremato il cuore…ci siamo sposati a casa nostra nelle campagne dell’astigiano, avvolti dalle vigne e da una vista da togliere il fiato.

L'amore per il suo Sacha

Il matrimonio è stato rimandando tre volte, a causa del Covid, ma alla fine sono riusciti a realizzare il loro sogno d'amore, insieme alle persone a loro più care e vicine, preoccupandosi di ogni dettaglio grazie all'aiuto di una wedding planner. Lucia Pavan ha poi continuato a parlare del legame con il suo Sacha e facendo un augurio davvero speciale a tutte le donne: "Io auguro ad ogni ragazza, ad ogni donna di trovare un uomo come il mio. Che possa accompagnarle, sostenerle ed amarle come Sacha fa con me ogni giorno…La perfetta metà della mela esiste il principe azzurro, l’uomo della vita".