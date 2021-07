La frase fatta è una tentazione eterna e nel corteggiamento trova terreno fertile. Una legge non scritta che trova conferma anche a Temptation Island. Attore protagonista è Luciano Punzo, tra i single protagonisti di questa edizione per il suo avvicinamento a Manuela. Lei è stata travolta dai tradimenti di Stefano e cerca a tutti i costi una via d'uscita da un rapporto in cui sente di essere quasi ingabbiata. Una condizione in cui ha gioco facilissimo l'approccio di Punzo, un bignami calibratissimo di frasi evocative da pronunciare di notte, abbracciati in spiaggia.

E siccome Luciano e Manuela stanno veramente abbracciati in spiaggia, fino all'alba, l'effetto di frasi come "Che significato ha per te l'alba", "dov'eri stata in tutto questo tempo?", "Lo sai che un girasole non piange?", finiscono per aprire una voragine nella crisi tra Manuela e Stefano. Che infatti non prende bene i video della sua compagna: "Io dormo e questa sta al mare – ha detto a Bisciglia – lei tenta di ferirmi, ma a me non tocca, se il rapporto non va è colpa di tutte e due. Io le cose non le faccio per ripicca".

Chi è Luciano Punzo

Classe 1994, Luciano Punzo è originario di Napoli città ma ha sempre vissuto a San Giorgio a Cremano, nella provincia partenopea. Fa il modello da diversi anni, dopo aver partecipato a un concorso un po' per gioco. Nel 2017 ha vinto la fascia di Mister Italia ed è stato ospite nel salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5. Ha realizzato diverse campagne fotografiche, ma lavora pure come operatore antincendio in autostrada e ha frequentato l’Accademia di Cinema e Teatro a Roma. Il suo profilo su Instagram è @lucianopunzo_.

La partecipazione a Pechino Express

Punzo ha partecipato a Pechino Express nel 2020, in coppia con il conterraneo e grande amico Gennaro Lillio, modello ed ex concorrente del Grande Fratello. Lui e Lillio hanno formato la coppia dei Guaglioni, eliminata nella seconda puntata.