Luciano Punzo e Manuela Carriero nel falò di confronto: “Sei una casalinga”, lo sfottò all’ex Stefano Luciano Punzo e Manuela Carriero recitano un falò di confronto per smontare ancora una volta le voci sul fatto che il tentatore sia pagato per stare con lei e, tra una risata e l’altra, partono gli sfottò all’ex di lei, il fidanzato di Temptation Island Stefano Sirena: “Sei una casalinga, solo questo sei” le dice Punzo, ridendo quasi alle lacrime.

Una serata goliardica e un falò di confronto inscenato nella sala di un ristorante all'aperto che, guarda caso, aveva un braciere enorme al centro delle sedute per gli aperitivi. Luciano Punzo e Manuela Carriero recitano un falò di confronto per smontare ancora una volta le voci sul fatto che il tentatore sia pagato per stare con lei e, tra una risata e l'altra, partono gli sfottò all'ex di lei, il fidanzato di Temptation Island Stefano Sirena: "Sei una casalinga, solo questo sei" le dice Punzo, ridendo quasi alle lacrime.

Lo sfottò al'ex Stefano e le accuse sulla finzione

"Io sono una casalinga? E tu cosa sei?" chiede Manuela, "Un attore!" risponde Luciano, in questa disperata sitcom improvvisata che in quanto interpretazione sarebbe da canale locale. Il riferimento alla recitazione nasce dalle accuse mosse dai fan del programma nei confronti del tentatore, che sarebbe ben pagato per stare con la brindisina e avrebbe scelto di uscire con lei da Temptation Island solo per interesse (serate, sponsor, copertine e quant'altro). La coppia si era già affrettata a smontare questo gossip e ieri ci è tornata con questo falò delle vanità, dove entrambi sembrano volere ostentare sentimenti e rapporto.

Le frecciatine di Stefano e la foto after sex

Nel frattempo, l'ex di Manuela, Stefano Sirena, è intento a scattare foto after sex con la tentatrice Federica Cleo. Lo scatto nel letto con loro due seminudi e la mano di Stefano a coprirle il seno è accompagnata dalla scritta ‘Il buongiorno più bello'. Il pugliese non si era risparmiato nemmeno davanti allo specchio, tirando nuovamente in ballo la ex Manuela e la favola che starebbe credendo di vivere: