Luciano Punzo e Manuela Carriero vanno a convivere: “Napoli con te è ancora più bella” Luciano Punzo e Manuela Carriero sono più innamorati che mai e a pochi mesi dalla fine di Temptation Island sarebbero pronti a fare il passo della convivenza. Lo ha annunciato l’ex tentatore in un video su Instagram, spiegando di aver scelto Napoli, la sua città natale, come nido d’amore per il nuovo capitolo che sta per vivere con Manuela. Notizia che probabilmente è già arrivata alle orecchie di Stefano Sirena.

A cura di Giulia Turco

Luciano Punzo e Manuela Carriero andranno a convivere. Un passo importante per i due ex concorrenti di Temptation Island che si sono innamorati nel villaggio fidanzate, dove la giovane di Brindisi ha deciso di mettere un punto alla sua relazione con Stefano Sirena. Ormai la vita di un tempo non le appartiene più: nel futuro di Manuela, nonostante i più scettici non abbiano creduto alla sincerità del loro rapporto, c'è una convivenza con il giovane partenopeo. Dopo un'estate di passione, i due hanno deciso di iniziare una nuova vita insieme e hanno scelto proprio Napoli per il loro nido d'amore.

L'annuncio di Luciano Punzo: "Inizia la nostra convivenza"

I meno fiduciosi avevano accusato l'ex single di Temptation Island di recitare una parte, al punto da pensare che fosse stato pagato per portare avanti la presunta messa in scena con Manuela Carriero dopo il programma. Smentendo le malelingue, la coppia ha annunciato su Instagram che si sta per avvicinare l'importante passo della convivenza. "Allora, ragazzi, volete sapere dove siamo diretti? Avete rotto le scatole tutti quanti: ‘Dove andate, dove andate dove andate?’… Io e la Manu andiamo a Napoli. Inizia la convivenza!“, ha comunicato Luciano mentre si dirigeva in macchina verso la sua città natale. Al suo fianco Manuela Carriero. "Come dicevo a Manuela a Temptation ‘Napoli è bella, ma con te lo è ancora di più'. Quindi?". Manuela ha risposto: "Quindi si è avverato".

La reazione di Stefano Sirena

L'ex fidanzato di Manuela non ha commentato la notizia, preferendo godersi le vacanza in dolce compagnia della sua nuova fiamma Federica Cleo. Anche loro si sono conosciuti a Temptation Island e da allora non si sono più lasciati. Tra un tuffo e l'altro nelle acque della Puglia, Stefano risponde alle domande dei suoi follower su Instagram e a chi gli chiede se provi dei sentimenti per Federica risponde: "Non sono innamorato, calma". Eppure l'attrazione è molto forte e il loro rapporto sta facendo scintille.