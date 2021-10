L’ultima gara di Valentino Rossi, Francesca Sofia Novello lo abbraccia a Misano: “Grazie amore” È a Misano che Valentino Rossi ha ricevuto la standing ovation dei suoi fan, una pista a lui particolarmente cara che nella giornata di domenica 24 ottobre lo ha visto correre in quella che sarà probabilmente la sua ultima volta. Sugli spalti del circuito non poteva mancare la sua Francesca a fare il tifo, per abbracciarlo una volta sceso dalla sella: “Grazie amore”. La modella ex ombrellina è incinta dalla scorsa estate della prima figlia del campione: “Non pensavo sarebbe diventato fondamentale”, ha detto di lui.

A cura di Giulia Turco

Incinta dalla scorsa estate, Francesca Sofia Novello continua a seguire il suo Valentino Rossi nelle ultime battute della sua carriera in pista. Presto il campione di Moto GP si dedicherà alla sua nuova vita da papà, ma non prima di aver salutato calorosamente i suoi fan. È a Misano che ha ricevuto la standing ovation del suo popolo, una pista a lui particolarmente cara che nella giornata di domenica 24 ottobre lo ha visto correre in quella che sarà probabilmente la sua ultima volta. Sugli spalti del circuito non poteva mancare la sua Francesca a fare il tifo, per abbracciarlo poi una volta sceso dalla sella: "Grazie amore", scrive la modella su Instagram pubblicando le foto di un momento che rimarrà loro impresso per sempre.

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello la vita dopo la Moto GP

Insieme dal 2017, il pluri campione e l'ex ombrellina diventeranno presto genitori. In una recente intervista rilasciata a Sky Sport, la modella ha raccontato il loro primo incontro, avvenuto grazie ad amici in comune: "Ci siamo sorrisi e da lì ci siamo scambiati i numeri di telefono", racconta. "Si comportava in maniera così spontanea a naturale che quando sono entrata in quell'ambiente non ero neanche a disagio: Valentino ha un modo di trattarti come se non fosse nessuno, lui è la normalità. Non avrei mai pensato che sarebbe diventato così fondamentale". In quanto a lui, sul circuito di Misano ha ammesso che il suo futuro sarà con le auto, probabilmente, ma non esclude una certa nostalgia per le due ruote: "Bisognerà vedere quanto mi mancherà la Moto GF. Non mi vedo come collaudatore, ma non escludo in futuro di salire in sella qualche volta".

La gravidanza di Francesca Sofia Novello

La notizia che Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello diventeranno genitori è stata diffusa dalla coppia via social la scorsa estate pochi giorni dpo ferragosto. "Dopo un'attenta visita, possiamo comunicarvi che la Franci è incinta! Aspettiamo una bambina!", ha scritto il "Dottore". Considerando che ad agosto la coppia conosceva già il sesso della bimba, allora la Novello poteva essere al terzo o quarto mese, dunque ci si aspetta che la piccola, della quale non è stato ancora scelto o rivelato il nome, nascerà nella primavera del 2022. "Non ho praticamente mai avuto nausee, solo qualche bruciore di stomaco e, quale cibo mi ha dato un po' fastidio oltre a qualche mal di testa, sintomi abbastanza comuni ma non sono stata male, sto alla grande", raccontava i primi mesi la futura mamma.