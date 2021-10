L’ultimo regalo di Cristiano Ronaldo a Georgina Rodriguez vale quasi 130 mila euro “Sono senza parole”, così Georgina Rodriguez ha reagito al regalo extralusso ricevuto dal compagno Cristiano Ronaldo, padre dei suoi figli. Un dono che è il preludio a una serie di altri doni che arriveranno in futuro. Si tratta infatti di un portagioielli firmato da un noto marchio, addirittura più prezioso di una parte di quanto sarà destinato a contenere.

A cura di Stefania Rocco

“Sono senza parole”, così Georgina Rodriguez ha reagito di fronte all’ultimo regalo ricevuto da Cristiano Ronaldo, suo compagno e padre dei suoi figli. Il dono è stato esibito con orgoglio dalla ballerina e influencer con una foto postata tra le sue Instagram stories. Si tratta di un portagioielli firmato da un noto marchio, addirittura più prezioso di una parte di quanto sarà destinato a contenere: il suo valore commerciale si aggira infatti intorno ai 124 mila euro.

Un portagioielli per Georgina Rodriguez

Georgina ha esibito il portagioielli ricevuto in dono dal compagno Cristiano Ronaldo via Instagram. A giudicare dalla foto sembrerebbe essere vuoto, e quindi il preludio a una serie di altri doni da ricevere in futuro, una quantità di gioielli sufficiente a riempire i vani di questo prezioso capolavoro. Il portagioielli contiene inoltre delle minute valigie utili per i viaggi che la coppia si concede frequentemente in giro per il mondo.

Cristiano Ronaldo ha speso due milioni per la sua ultima automobile

Il regalo destinato a Georgina non è l’unico capriccio che il divo del calcio si è concesso nell’ultimo periodo. Di recente, il campione ha notevolmente arricchito il suo parco auto aggiungendo alla sua collezione una Bugatti Centodiceci, edizione limitata della quale sono stati prodotti solo 10 modelli in tutto il mondo e che sarà consegnata a Cristiano nel 2022. L’automobile è stata definita “un’opera d’arte”, capace di passare da 0 a 100 km/h in appena 2.4 secondi. Dalla nota casa di produzione automobilistica, Cristiano ha già acquistato altri modelli di auto: una Chiron, brandizzata con le sue iniziali, una Veyron e una La Voiture Noire, auto ritenuta la più costosa mai costruita. Il valore della Bugatti Centodieci, ultimo acquisto del calciatore, si aggira intorno ai 10 milioni di euro.