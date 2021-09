Lutto per Chiara Rabbi di Uomini e Donne: “Ti sei portato via tutta la luce” Chiara Rabbi, scelta di Davide Donadei a Uomini e Donne, è stata colpita da un lutto improvviso: il nonno Eugenio è morto dopo una lunga lotta contro la malattia. “Oggi il cielo non ha colori. Ti sei portato via tutta la luce. Forse eri proprio te il nostro grande faro, la nostra forza” ha scritto l’ex corteggiatrice sul suo profilo Instagram.

A cura di Redazione Spettacolo

Chiara Rabbi, scelta di Davide Donadei a Uomini e Donne, è stata colpita da un lutto improvviso: il nonno Eugenio è morto dopo una lunga lotta contro la malattia. “Oggi il cielo non ha colori. Ti sei portato via tutta la luce. Forse eri proprio te il nostro grande faro, la nostra forza” ha scritto l'ex corteggiatrice sul suo profilo Instagram, poi si è abbandonata a una diretta impegnativa, nella quale ha condiviso tutti i suoi pensieri e la sofferenza per il distacco.

L'addio su Instagram: "A nonna penseremo noi"

“Chiunque ti abbia conosciuto ha avuto una fortuna immensa, speciale e non è un caso se la domenica si dice che sia il giorno delle anime bianche, pure. Ti prometto che continuerò ad essere il tuo orgoglio, la tua bella piccoletta di nonno. Guardami sempre nonno e non lasciarmi mai sola, ha aggiunto, riservando poi un pensiero per la nonna rimasta sola dopo aver perso il suo compagno di vita: “Ti giuro che a nonna ci penseremo e l’ameremo come hai fatto sempre tu, fino all’ultimo secondo”. Il saluto a nonno Eugenio sui social si conclude così: “Guardarmi sempre e non lasciarmi mai sola, che non sono ancora pronta a stare senza te. Ora riposati Eugè”.

I problemi di salute di Davide Donadei

Anche il suo fidanzato Davide Donadei ha voluto dedicare un laconico “buon viaggio” per chiudersi nuovamente nel silenzio di un momento così doloroso per la compagna. Davide, tra l'altro, sta attraversando un periodo abbastanza complicato: è di questa estate il video in cui ha parlato dei suoi problemi di salute. L'ex tronista ha raccontato di avere un problema dovuto all'insulina dopo che gli è stato diagnosticato un pre diabete. "Certi giorni non riuscivo nemmeno a guardarmi allo specchio, non andavo nemmeno al mare", ha spiegato in un video su Instagram, "Ho rifiutato tante proposte perché non mi sentivo bene con me stesso, mi sono chiuso nel mio ristorante".