Lutto per Dayane Mello, è morto il fratello Lucas, di 27 anni. A darne notizia è l'altro fratello della modella brasiliana, Juliano, che ha pubblicato nelle scorse ore una storia su Instagram, annunciandone la scomparsa prematura: "Oggi io e la mia famiglia siamo in lutto, per la perdita prematura di mio fratello – ha scritto – Ma so che è in un posto meraviglioso. Grazie a tutti per il vostro affetto e i messaggi di sostegno". Quindi la chiusura del messaggio con un pensiero alla sorella: "Mando energia positiva a Dayane. E grazie ancora per tutto. Abbracciate di più e amate di più. La vita è davvero breve”. Al momento non ci sono ulteriori specifiche relative alle cause della morte prematura dell'uomo.

La conferma sulla sua pagina Instagram

Il pensiero va in questo momento proprio a Dayane Mello, che dallo scorso settembre si trova nella casa del Grande Fratello Vip e ci rimarrà fino alla finale del 3 marzo, essendo risultata la prima finalista di questa edizione. In questi minuti sul profilo Instagram ufficiale della modella è stata confermata la notizia, un messaggio tradotto in tre lingue diverse che accompagna una foto di Dayane insieme ai tre fratelli: "Siamo estremamente dispiaciuti di essere stati informati da Juliano che Lucas Mello, fratello più piccolo di Dayane, oggi è mancato. Dayane sarà informata quanto prima. Nel frattempo vi chiediamo di dedicare un pensiero alla sua famiglia. Facciamoci sentire più vicini possibile e continuiamo a darle tutto l’affetto di cui ha bisogno. Grazie, Staff".

in foto: Dayane Mello con i tre fratelli

Dayane Mello sarà informata prima possibile

Si presume che in queste ore la notizia verrà data a Dayane Mello ed è contemplabile l'eventualità di un'uscita temporanea dalla casa, come era successo per altri concorrenti in questi mesi in relazione a problemi di famiglia. Incresciosa la situazione e a dir poco delicata anche perché Dayane è la prima finalista ufficiale di questa edizione e dovrà fare i conti con una realtà più grande di lei a pochissime settimane dalla fine del reality.

La complessa storia familiare di Dayane Mello

Quella di Dayane Mello è una storia familiare complessa, sviscerata anche nel corso di questa edizione del Grande Fratello Vip. A ottobre la modella aveva raccontato del suo rapporto con la madre interrotto diversi anni fa: "Mia madre ha avuto 10 figli. Vivevamo in una casetta delle dimensioni della sauna con altri tre fratelli senza mangiare per una settimana. Lei faceva la prostituta. Io ero piena di pidocchi, tutta sporca e magra magra. Mi ricordo vagamente che mia madre arrivava una volta a settimana, ogni volta con un uomo diverso, e ci portava da mangiare. Poi andava via". Una vicenda che rende complessa anche la ricostruzione dell'effettivo rapporto tra Dayane e i suoi fratelli: