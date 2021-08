Lutto per Gigio Donnarumma, è morto lo zio Ferdinando Giorni difficili per Gigio Donnarumma, il giovane portiere della Nazionale, ha dovuto affrontare un dolore improvviso come quello della perdita di una persona cara. Si tratta dello zio, Ferdinando Gargiulo, un vigile urbano di Castellammare di Stabia, al quale era particolarmente legato e che lui ricorda con un post pubblicato su Instagram: “Ti renderò orgoglioso, prometto”.

A cura di Ilaria Costabile

Sono giorni difficili per l'ex portiere del Milan, Gigio Donnarumma, che ha dovuto affrontare un evento terribile come la morte improvvisa di una persona a lui particolarmente cara. Si tratta dello zio, Ferdinando Gargiulo, che si è spento lo scorsa notte a seguito di un infarto, sopraggiunto mentre si trovava sul posto di lavoro, da cui è stato immediatamente portato alla struttura ospedaliera più vicina.

L'addio di Gigio Donnarumma allo zio

"Giggì semb numero 1” Sempre con me zio Ferdi ti renderò orgoglioso lo prometto" ha scritto il portiere azzurro accanto ad una foto che lo vede accanto allo zio e a suo fratello, per ricordare il primo fra i suoi tifosi, che lo ha sempre supportato e invogliato a fare del suo meglio. Ma Ferdinando Gargiulio, 65 anni, è morto improvvisamente stroncato da un infarto, che lo ha colpito mentre si trovava sul posto di lavoro. Era vigile urbano nel comune di Santa Maria la Carità, e dopo il malore è stato subito portato all'ospedale di Castellammare di Stabia, dove è deceduto poco dopo il ricovero. Stando a quanto dichiarato dalla famiglia, Gargiulo aveva problemi di colecisti, ragion per cui i familiari hanno deciso di sporgere denuncia ai carabinieri.

Il rapporto con lo zio noto anche ai tifosi

Con lo zio, il portiere del Paris Saint Germain, aveva un rapporto molto stretto, come dimostrano degli episodi avvenuti durante il campionato, anche negli anni passati. Nel 2018, infatti, fece molto scalpore un video che ai tifosi del Napoli non è mai andato giù, si tratta di un video con lo zio fatto dopo che una sua stupefacente parata negò a Milik la gioia di un gol importante per lo scudetto e, infatti, rivolgendosi allo zio disse scherzosamente in quel video: "Zio scusami, la volevo togliere quella mano…ma non ci sono riuscito", alludendo alla possibilità di far vincere il Napoli. Visto il malcontento venutosi a creare, poi, fu lo stesso Donnarumma che dovette scusarsi dichiarando: "Mi spiace che abbiate frainteso questo mio video, che era molto personale era semplicemente uno sfottò in famiglia con mio zio, con cui scherzo sempre prima e dopo le partite".