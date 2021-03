Nella giornata di domenica 28 febbraio si è spento Vito Boschetto, il padre del giovane componente de Il Volo, la notizia però è trapelata solo qualche ora fa, a pochi giorni alla partecipazione del trio al Festival di Sanremo, dove è prevista una loro esibizione in ricordo di Ennio Morricone.

Vito Boschetto scomparso per un malore

Stando a quanto divulgato finora, la morte sarebbe sopraggiunta in maniera improvvisa, a Bologna, dove ormai l'uomo viveva da qualche tempo per poter stare più vicino a suo figlio Ignazio. Dopo una vita trascorsa a Marsala, dove era nato e cresciuto, e dove per anni ha gestito una pizzeria, Vito Boschetto aveva deciso di seguire la carriera in ascesa del giovane tenore, tanto che resosi conto della sua dote, fu lui ad accompagnarlo ai provini dello show di Rai1, Ti Lascio una Canzone, condotto da Antonella Clerici, da dove sarebbe poi partita l'incredibile cammino nel mondo della musica del giovanissimo cantante che, in poco tempo, è diventato insieme agli altri due componenti de Il Volo, Gianluca Ginoble e Piero Barone, una punta di diamante della musica italiana nel mondo. Stroncato da un malore improvviso, Vito Boschetto lascia sua moglie, Caterina Licari e la sua secondogenita, Nina.

L'esibizione a Sanremo a rischio?

L'esibizione del trio canoro al Festival di Sanremo è prevista per la serata del 3 marzo, la seconda della kermesse e Il Volo aveva preparato un omaggio al maestro Ennio Morricone, scomparso a luglio dello scorso anno. Non sono state divulgate informazioni su un possibile forfait dei tre tenori, vista la gravità delle notizia e dell'imprevedibilità dell'avvenimento che ha colpito la famiglia Boschetto. Anche sui canali social dell'artista non sono comparsi commenti relativi all'accaduto che, ricordiamo, è stato divulgato solo nelle ultime ore da alcune testate locali.