MacKenzie Scott è la donna più potente del mondo secondo Forbes Al primo posto della classifica delle 100 donne più potenti del mondo secondo Forbes, quest’anno c’è MacKenzie Scott, filantropa ed ex moglie del patron di Amazon Jeff Bezos. La donna ha battuto personalità come Rihanna, Beyoncè e Taylor Swift, collocate rispettivamente al 68esimo, 76esimo e 78esimo posto.

A cura di Elisabetta Murina

MacKenzie Scott, filantropa ed ex moglie di Jeff Bezos

Anche quest'anno, Forbes ha stilato la classifica delle 100 donne più potenti del mondo. Un elenco di personalità femminili che nel 2021 si sono distinte in vari ambiti, dalla politica, all'arte, alla filantropia. Al primo posto c'è MacKenzie Scott, filantropa ed ex moglie del fondatore di Amazon Jeff Bezos. Nella categoria "Intrattenimento" , invece, sono state inserite tre cantanti che con le loro hit hanno scalato le classifiche internazionali, lasciando un segno profondo nel mondo della musica e non solo: Rihanna, Beyoncè e Taylor Swift.

Al primo posto della classifica di Forbes c'è MacKenzie Scott

Per la prima volta dopo 18 anni, al vertice della classifica stilata da Forbes non c'è più l'ex cancelliera Angela Merkel, ma MacKenzie Scott, filantropa ed ex moglie del patron di Amazon Jeff Bezos. In seguito al divorzio dal marito, è diventata la quarta donna più ricca del mondo, anche se la rivista americana insiste sul fatto che non è per questo che le è stato insignito il primo posto, ma per "la sua determinazione a donarlo in un modo significativo e rivoluzionario che la mette al di sopra della concorrenza". MacKenzie ora è moglie di Dan Jewett e con lui ha donato 2,74 miliardi di dollari in beneficenza a ben 286 organizzazioni, dalle no profit nel settore dell'arte a gruppi impegnati contro la discriminazione razziale.

Anche Rihanna, Beyoncè e Taylor Swift nella classifica di Forbes

Forbes le ha collocate rispettivamente al 68esimo, 76esimo e 78posto nella classifica della 100 donne più influenti del mondo. Rihanna, che tra le tre occupa la posizione più alta, è da poco stata insignita del titolo di eroina nazionale di Barbados, suo stato natio. In più, la scorsa estate sempre la rivista americana l'aveva ufficialmente dichiarata miliardaria, grazie al suo patrimonio che si aggirerebbe intorno a un miliardo e mezzo di euro. Un traguardo raggiunto per merito della sua azienda di cosmetici Fenty Beauty, del marchio di lingerie Savage x Fenty e della musica. Anche Beyoncè, al 76esimo posto nella classifica, ha raggiunto traguardi importanti quest'anno: avrebbe guadagnato circa 5 milioni di dollari per ogni tappa del suo concerto On The Run, a cui si aggiungerebbero anche i ricavi della sua linea Ivy Park in collaborazione con Adidas. E Taylor Swift non sarebbe da meno delle sue colleghe. La cantante 31enne ha recentemente battuto il record Billboard Hot 100 con la sua versione di All Too Well, rimanendo al primo posto della classifica statunitense per molto tempo.