Madalina Ghenea si iscrive all’Università per stranieri di Perugia, ecco cosa studierà Madalina Ghenea diventerà una delle studentesse del prossimo anno accademico dell’Università di stranieri di Perugia, dove si è iscritta per frequentare il corso di laurea in lingua e cultura italiana. L’attrice e modella, di recente, era stata madrina di due eventi importanti legati al cinema.

A cura di Ilaria Costabile

Il nuovo anno accademico sta per iniziare e come ogni anno tanti sono gli studenti che intraprendono un nuovo percorso di studi, in questo nuovo inizio rientra anche Madalina Ghenea, la modella si è infatti iscritta all'Università per stranieri di Perugia.

Madalina Ghenea studentessa a Perugia

L'annuncio è stato dato proprio dall'Ateneo, che ha voluto rendere partecipi gli altri studenti del fatto che anche un personaggio noto, una delle modelle più ricercate in Italia e anche fuori dai nostri confini, ha deciso di intraprendere l'avventura universitaria avvicinandosi allo studio di materie umanistiche. Stando a quanto riportato dal comunicato diffuso dall'Università perugina, infatti, Ghenea si è iscritta ad un corso di laurea di lingua e cultura italiana, ma al riguardo non sono state fornite altre informazioni. Inoltre proprio in Umbria la modella è stata madrina di due eventi culturali di una certa rilevanza, che si fondono perfettamente anche al mondo dello spettacolo e sono il Love Film Festival e l'Umbria Cinema Festival.

La carriera nel cinema

L'attrice, che ha recentemente sfilato alla Mostra del Cinema di Venezia, da quando ha iniziato a collaborare con il mondo del cinema è diventata anche produttrice e, infatti, la sua casa si produzione si è occupata anche di collaborare alla campagna di promozione di uno dei marchi di gioielleria più famosi al mondo e di cui è anche testimonial. I suoi ruoli al cinema l'hanno portata a ricevere riconoscimenti importanti ed è stata chiamata anche per interpretare ruoli in film internazionali, come ad esempio in Zoolander 2 con Ben Stiller, mentre nel 2018 è co-protagonista insieme a Darren Criss nel film All You Ever Wished For di Barry Morrow, senza contare poi le apparizioni in film e produzioni italiane di varia natura.