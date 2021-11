Madame bacia una ragazza, chi sarebbe la nuova fidanzata della cantante Su Instagram, Madame ha pubblicato una foto in cui bacia una misteriosa ragazza. Alcuni ipotizzano che sia una compagna di scuola di Sangiovanni e la nuova fidanzata della cantante, che recentemente si è dichiarata bisessuale.

A cura di Elisabetta Murina

Se la carriera di Madame è ormai decollata, dal palco di Sanremo a quello de Le Iene sono qualche settimane fa, lo stesso non si può dire della sua vita privata. La giovane cantante è sempre stata restia a parlare con il pubblico dei suoi sentimenti e delle sue storie d'amore. Tuttavia, in una recente intervista a La Repubblica, Francesca Calearo (vero nome di Madame) aveva svelato di essere bisessuale, quindi "attratta sia da uomini che da donne". E ora, con uno scatto pubblicato nelle storie di Instagram, sembra aver deciso di condividere con i fan quello che pare essere un nuovo capitolo della sua vita.

La foto pubblicata da Madame

Su Instagram, Madame ha condiviso una foto in cui bacia una ragazza, stringendola a sé e tenendola sulle sue gambe. Questo scatto potrebbe far pensare che la cantante abbia finalmente trovato l'amore. Tuttavia, mantenendo la riservatezza che la caratterizza, non ha voluto aggiungere nient'altro. Non si sa quindi chi sia la misteriosa fiamma né se le due abbiano intenzione di iniziare una relazione, o magari lo abbiano già fatto lontano dai riflettori. Alcuni utenti di Twitter hanno aggiunto qualche informazione in più sul conto della possibile fidanzata della cantante. Pare che si tratti di una compagna di scuola di Sangiovanni la stessa che lo avrebbe presentato a Madame, consigliandogli di fare musica per via del suo talento. I due cantanti recentemente hanno lavorato insieme a diversi progetti musicali.

Madame: "Sono bisessuale"

Intervistata da La Repubblica, Madame aveva parlato della sua sessualità, definendosi bisessuale e libera da qualsiasi etichetta e pudore: