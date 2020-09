La ricorderemo tutti quando da appena ragazzina divenne la protagonista del film "I passi dell'amore", uno di quei film romantici che hanno segnato la vita di migliaia di adolescenti, e adesso Mandy Moore annuncia su Instagram di aspettare un figlio. L'attrice americana, infatti, ha pubblicato delle tenere foto in bianco e nero che la ritraggono insieme al marito, il cantautore Taylor Goldsmith, che le accarezza dolcemente il ventre appena arrotondato.

L'annuncio della gravidanza

"Un piccolo Goldsmith arriverà presto nel 2021″ così Mandy Moore diffonde su Instagram la notizia della sua gravidanza ricevendo in un'ora più di 30mila like e commenti di auguri e congratulazioni. Si tratta del primo figlio per la coppia, che ha coronato il suo sogno d'amore nel novembre 2018 e la cerimonia a Los Angeles non passò inosservata, dal momento che l'attrice decise di indossare un insolito abito rosa. La 36enne, prima di incontrare Goldsmith, è stata sposata per sette anni, precisamente dal 2009 al 2016 con un altro grande nome della musica americana, Ryan Adams, da cui chiese il divorzio nel 2015; anno in cui inizio la relazione con il chitarrista dei Dawes, diventato poi il suo attuale marito.

Mandy Moore tra cinema, tv e musica

Una carriera non solo da attrice, ma anche da cantante e scrittrice quella di Mandy Moore che è uno dei volti più noti del cinema e della televisione americana. Negli ultimi anni, infatti, è entrata a far parte del cast di una delle serie televisive che ha riscosso più successo non solo tra il pubblico americano, ma anche da noi in Italia, stiamo parlando di "This is us" dove appare accanto a Milo Ventimiglia nel ruolo di Rebecca Pearson, che le è valso anche la nomination ad un Golden Globe. Anche come cantante ottiene un discreto successo, soprattutto nei primi anni Duemila in America, dove i suoi singoli hanno ricevuto riconoscimenti importantissimi.