Manila Nazzaro festeggia i suoi 43 anni in modo decisamente speciale: la showgirl ex Miss Italia ha pubblicato su Instagram una foto che la mostra accanto all'amato Lorenzo Amoruso, il compagno con cui ha partecipato a Temptation Island la scorsa estate. Nello scatto si nota il vistoso anello con diamante che lui le ha regalato per il compleanno: c'è una proposta di matrimonio di mezzo?

Lui aveva promesso di sposare Manila Nazzaro a Temptation Island

"Amore, cento di questi giorni noi tutti assieme", è il commento di Amoruso, che sembra confermare la possibilità di vedere la coppia a nozze. Del resto, l'ex calciatore l'aveva già annunciato a Temptation Island, quando i due erano usciti insieme dopo il falò di confronto: "Io questa donna me la sposo, lo sappiamo entrambi che sei la donna della mia vita". Manila e Lorenzo hanno conquistato il pubblico del programma nell'edizione estiva del 2020: innamoratissimi e autentici, esempi di moderazione e saggezza nel villaggio di Temptation, sono stati forse la coppia più amata nella storia del programma di Canale 5. Unico neo della loro storia, la distanza geografica che impedisce loro di vedersi quotidianamente, con lei residente a Roma e lui a Firenze. Sembra però che questa difficoltà logistica non abbia mai davvero danneggiato il loro rapporto.

L'amore tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso

La Nazzaro e Amoruso sono uniti da circa tre anni. Lei ha ritrovato la serenità dopo la brusca fine del suo matrimonio con Francesco Cozza, dal quale ha avuto i figli Francesco Pio e Nicola. "Io non credevo più nell'amore. Lorenzo è stato veramente bravo nell'avere la pazienza e la determinazione per farmi credere che è possibile reinnamorarsi", ha dichiarato lei, che ha saputo rilanciare brillantemente la sua immagine a Temptation, come donna tenera e innamorata ma anche indipendente: “Io ho sacrificato tutto nella vita, per il mio lavoro e per i miei figli", ha dichiarato nel programma, "Per un uomo non l'ho mai fatto e non lo farò, perché la vita mi ha insegnato che non ne vale la pena”.