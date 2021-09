Manuel Bortuzzo è single al GF Vip, nessuna fidanzata dopo due storie d’amore importanti Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip attorno al quale si è generata una certa curiosità. Il giovane nuotatore ha deciso di cimentarsi in questa nuova esperienza ed è entrato nella casa di Cinecittà da single. Al momento, quindi, nessuna fidanzata sebbene abbia avuto due storie piuttosto importanti alle spalle.

Tra i concorrenti del Grande Fratello Vip c'è anche Manuel Bortuzzo. Il nuotatore è già uno dei personaggi più chiacchierati di questa edizione e non soltanto per i trascorsi che lo hanno reso noto ai più, ma anche perché si è generata una certa attenzione sulla sua vita privata. Il 22enne, infatti, dopo la storia con Martina Rossi, sua fidanzata all'epoca dell'agguato che lo ha poi costretto in sedia a rotelle, avrebbe poi incontrato un'altra ragazza: Federica Pizzi, con la quale avrebbe avuto una storia, ma adesso è single.

Manuel Bortuzzo non è fidanzato

Come apprende con certezza Fanpage.it, Manuel Bortuzzo è entrato al Grande Fratello Vip da single, non c'è quindi nessuna ragazza nella sua vita al momento, di conseguenza potrà viversi quest'esperienza a 360 gradi, senza escludere la possibilità di poter approfondire qualche conoscenza all'interno della casa di Cinecittà.

La frequentazione con Federica Pizzi

Federica Pizzi e la frequentazione con Manuel Bortuzzo

Giovanissima, appena vent'anni, Federica Pizzi pare che sia stata la dolce metà di Manuel Bortuzzo poco prima che lui entrasse nella casa più spiata d'Italia. I primi indizi sul suo conto sono stati offerti proprio dal nuotatore che, infatti, in un'intervista al Gazzettino dello scorso febbraio aveva dichiarato di aver incontrato una ragazza con la quale aveva iniziato una frequentazione, e che si trattava della figlia della compagna del suo dentista. Una conoscenza che, però, si è esaurita prima che si potesse trasformare in qualcosa di più.

L'amore con l'ex fidanzata Martina Rossi

Martina Rossi ex fidanzata di Manuel Bortuzzo

La sua storia d'amore più importante è stata quella con Martina Rossi, la ragazza che era con lui quando nella notte tra il 2 e il 3 febbraio 2019 venne raggiunto da un colpo di pistola durante un agguato e a causa di una lesione al midollo è rimasto paralizzato. I due all'epoca erano fidanzati già da qualche tempo e condividevano anche la passione per il nuoto, ma la loro storia si è conclusa tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021.