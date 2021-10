Manuel Locatelli ha chiesto alla fidanzata Thessa Lacovich di sposarlo: “Sì con tutto il cuore” Manuel Locatelli ha chiesto alla fidanzata Thessa Lacovich di diventare sua moglie, ricevendo ovviamente in risposta un sonoro ed emozionato “sì”. I due stanno insieme da quattro anni e la 23enne ha pubblicato una foto in cui mostra l’anello di fidanzamento ancora sorpresa e felice per la proposta inaspettata.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo un'azione decisiva nella vittoria del derby Juventus-Torino, vinto per l'appunto dai bianco-neri, Manuel Locatelli ha portato a casa un altro incredibile risultato, ma stavolta non si tratta di calcio, ma di cuore. L'attaccante della squadra di Massimiliano Allegri, infatti, ha chiesto alla fidanzata, Thessa Lacovich di diventare sua moglie e ovviamente, non poteva che ricevere una risposta: "Sì".

La proposta di matrimonio

Una foto eloquente, in cui compare la 23enne originaria della Costa Rica, che ancora con la mano tenuta stretta dal suo fidanzato, gli occhi lucidi e felici, con un'espressione sorpresa sul volto, mostra l'anello che le ha regalato Manuel Locatelli chiedendola in sposa. Lui pubblicando lo scatto scrive accanto un "sì" e lei invece aggiunge "sì, con tutto il cuore". Due ragazzi innamorati che coroneranno presto il loro sogno d'amore. La proposta c'è, manca la data del matrimonio che, infatti, potrebbe arrivare il prossimo anno o ancora più avanti nel tempo. Subito sono arrivati i primi commenti sui social in cui gli amici della coppia hanno esultato alla notizia, tra cui compare anche il nome di Alice Campiello, moglie di Alvaro Morata, la quale scrive: "Che emozione".

da Instagram

La loro storia d'amore

I due si sono fidanzati da giovanissimi, quando avevano appena 18 anni. Insieme da quattro anni, anche sui social mostrano a tutti quanto siano complici e affiatati. Thessa Lacovich vive ormai da anni a Milano, dove ha frequentato l'Università Cattolica del Sacro Cuore, laureandosi in Digital Communication Strategy. Attualmente la 23enne sta frequentando un master che le consentirà di approfondire ancor di più le sue conoscenze in materia. Non mancano sui profili di entrambi dediche e messaggi d'amore, che mostrino quanto siano legati l'uno all'altra, tanto è vero che il calciatore ad ogni goal come segno di esultanza simula una "T", proprio per sottolineare tutto il suo amore per la sua dolce metà.