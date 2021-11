Manuela Arcuri sposerà Giovanni Di Gianfrancesco nel 2022: “Mi ha sorpresa con qualcosa di unico” Le nozze a Las Vegas, celebrate nel 2013, saranno presto un lontano ricordo: Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco sono pronti a sposarsi in Italia. Il grande evento è in programma nel 2022: l’attrice ai microfoni del settimanale Chi ha raccontato i dettagli della proposta di matrimonio da sogno ricevuta.

A cura di Gaia Martino

Manuela Arcuri realizza finalmente il suo sogno. Circa un mese fa, ospite nel salotto di Verissimo, confessava il desiderio di celebrare il matrimonio con Giovanni Di Gianfrancesco in Italia: "Ci siamo sposati a Las Vegas, lo abbiamo deciso due mesi prima. Ora aspetto la proposta per sposarci anche in Italia. Giovanni sbrigati" chiese l'attrice in tv. A quanto pare l'imprenditore ha colto in pieno il messaggio e non ha perso tempo per chiedere la mano alla sua dolce metà. Le nozze in America risalgono al 2013 ma entrambi aspettavano il momento giusto per celebrare il loro amore nel Bel paese. Intervistata dal settimanale Chi, la Arcuri ha parlato della proposta di matrimonio tanto attesa e del romantico evento che si svolgerà nel 2022.

La proposta di matrimonio da sogno

La famosa attrice ed ex modella si è detta pronta a sposare il suo Giovanni. Ai microfoni del magazine diretto da Alfonso Signorini ha raccontato come è avvenuta la proposta di matrimonio.

Mi ha sorpresa con qualcosa di veramente unico! “Accompagnami a vedere un terreno dove potremmo costruire il nostro castello”, mi ha detto. E così mi ha portata in questo posto un po’ in collina, senza case intorno, con un bellissimo panorama. A un certo punto è passato un aereo, tipo quelli che si vedono al GfVip, con scritto: “Manu, vuoi sposarmi?”.

Manuela Arcuri ha confessato che il suo sogno è celebrare il matrimonio su una spiaggia, al tramonto, tra Sabaudia e Latina, luoghi nei quali è cresciuta. Le nozze si celebreranno nel 2022.

"GF Vip? Me lo hanno chiesto tante volte"

Sempre tra le pagine di Chi, Manuela Arcuri ha detto la sua riguardo i reality più seguiti del piccolo schermo italiano. Tra il Grande Fratello VIP e l'Isola dei Famosi, sceglierebbe di partecipare al primo. La Casa di Cinecittà avrebbe gradito più volte la sua presenza. Alle diverse proposte però, l'attrice si sarebbe tirata indietro, fino ad ora. Il retroscena arriva dalla diretta interessata:

L’isola non ce la farei fisicamente: avrei grosse difficoltà a vivere per terra senza il mio cuscino, la mia coperta, massacrata dalle zanzare. La Casa ha i suoi pro e contro, ma è un programma che potrei affrontare. Me lo hanno chiesto tante volte, ma non è ancora il momento

L'ex modella si è detta fiera di quanto fatto nel corso della sua carriera. Con l'arrivo di suo figlio ha deciso di mettere momentaneamente da parte il lavoro per dedicarsi alla famiglia: "Sono una mamma all'antica, posso dire che non c'è mai stato un momento della sua vita e della sua crescita in cui non fossi accanto a lui" ha concluso.