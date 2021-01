“Con Higuain è finita perché lui aveva una passione per le zozze”: con queste frase Manuela Ferrera, presunta ex fiamma di Gonzalo Higuain, ha firmato uno dei momenti più chiacchierati dell’ultima puntata di Tiki Taka. Ospite di Piero Chiambretti, la modella e influencer che racconta di avere vissuto una breve passione con l’asso della Juventus ha fatto sapere che la relazione con il calciatore sarebbe terminata per motivi indipendenti dalla sua volontà. Una preferenza, in particolare, sarebbe stata alla base del loro allontanamento: “È finita perché lui aveva una passione per le zozze”.

Il racconto di Manuela Ferrera

Tra le risate degli ospiti in studio, Manuela Ferrera ha ricordato il breve rapporto avuto con Gonzalo Higuain: “Siamo stati insieme poco tempo. Non vivevamo insieme, ci frequentavamo quando lui veniva a Milano. Era alla Juventus, solo che lui aveva una passione per le zozze quindi ho preferito cambiare e lasciarlo”. Sarebbe finto, invece, il flirt con Cristiano Ronaldo che le è stato attribuito. “La storia con Cristiano Ronaldo? Non c’è mai stato nulla, mi ha solo scritto un messaggio privato sui social per congratularsi con me. L’ho apprezzato molto”, ha spiegato lei senza poter quindi aggiungere altri particolari piccanti al racconto.

in foto: Manuela Ferrera

Chi è Manuela Ferrera

Manuela Ferrera è una modella, influencer e showgirl tifosissima della Juventus. Nata nel 1984, ha 36 anni. Ex meteorina del TG4 dell’ex direttore Emilio Fede insieme alla sorella gemella Marianna, negli ultimi anni si è spesso seduta tra gli opinionisti di Pomeriggio5, il programma condotto da Barbara D’Urso. Modella di intimo, sostiene di non essersi mai ritoccata e che il suo corpo sarebbe esclusivamente frutto di duri allenamenti in palestra e sana alimentazione. Nel 2018 ha posato nuda per il calendario di For Men che l'ha descritta come "la nuova Cindy Crawford".