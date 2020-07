Nelle scorse settimane, dopo alcune voci che davano Mara Carfagna, vicepresidente della Camera, in attesa del primo figlio è arrivata anche la conferma da parte della deputata di Forza Italia. Mara Carfagna è in attesa di una bambina che nascerà il prossimo ottobre e arriva dopo anni della relazione con l'avvocato Alessandro Ruben (53 anni). Per lei è sarà la prima figlia e in queste ore stanno anche circolando alcune nuove foto che la ritraggono in vacanza col pancione: a pubblicarle è stato il settimanale Gente, che ha mostrato la donna con un costume rosso intero mentre è al fianco del compagno, rilassata, dopo un bagno e sorridente.

La gravidanza di Mara Carfagna

in foto: Foto via Gente

La coppia è stata fotografata mentre era in vacanza al largo di Porto Empedocle e si godeva questi giorni di relax. Il primo a dare la notizia della presunta gravidanza di Mara Carfagna era stato Dagospia a cui un lettore aveva inviato alcune foto che la ritraevano in un negozio di abbigliamento premaman. A quel punto, dopo la pubblicazione, era arrivata una nota ufficiale, inviata all'Ansa, in cui si confermava la gravidanza. La parlamentare non aveva mai nascosto, egli ultimi mesi, la voglia di poter diventare madre, come aveva anche spiegato in un’intervista rilasciata a Francesca Fagnani durante la trasmissione televisiva “Belve”: "Ho il desiderio di avere un figlio. La fine del mio precedente matrimonio è stato un dolore enorme".

La voglia di maternità della Parlamentare

Poche settimane fa, intervistata da Sky Tg24 da Maria Latella, Mara Carfagna aveva parlato della scoperta della gravidanza e della difficoltà di averlo scoperto durante il lockdown: "È stato un periodo molto difficile. Scoprire di aspettare un bambino durante il lockdown non è stato facile, è stata una grande gioia ma anche una grande preoccupazione (…) Ho aspettato a dirlo ai miei genitori perché volevo tanto dirglielo di persona. Loro vivono a Salerno e io vivo a Roma e c’era l’impossibilità di varcare i confini regionali"