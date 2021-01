Mara Maionchi è stata ricoverata per Covid lo scorso ottobre. La produttrice, che il prossimo 22 aprile compirà 80 anni, aveva destato la preoccupazione dei fan, ma oggi è pronta a mettersi di nuovo in gioco con la stessa energia di prima. L'età non la spaventa affatto, ma durante il ricovero in ospedale si è sentita fragile. Intervistata da Repubblica il 27 gennaio spiega: "Data la giovane età, Il Covid non è stata una passeggiata. Ora sto benissimo. Ho avuto la polmonite bilaterale, la cosa tremenda è che sapeva tutto di cartone. Meno male, va', ho perso qualche chilo", ironizza.

Mara Maionchi ricoverata per il Covid

"Medici e infermieri sono stati bravi, li ringrazio ancora. Però non lo so, in certi momenti ero anche un po' strana: mi sa che è l'effetto dell'ossigeno", racconta a Repubblica Mara Maionchi. Lo scorso 23 ottobre la conduttrice tv è stata ricoverata in ospedale a Milano perché risultata positiva al coronavirus. Nonostante le sue condizioni di salute fossero stabili e non preoccupanti, la Maionchi ha comunque messo in allarme i fan. La produttrice discografica, d'altronde, sta per compiere 80 anni: "Sì e mi dico: non è possibile. Non me li sento. Durante il Covid me li sono sentiti tutti. Ho fatto l’esame sierologico e ho tanti anticorpi. Speriamo che durino".

Quando torna in tv Mara Maionchi

Mara Maionchi è pronta a tornare in tv più energica di prima. Dal 27 gennaio, tutti i mercoledì alle ore 21.30, la conduttrice sarà parte della giuria di Italia's Got Talent, il programma di Tv8, al fianco di Frank Matano, Federica Pellegrini e Joe Bastianich. Andranno in onda sette puntate di esilaranti audizioni e poi la finale, prevista in diretta venerdì 6 marzo. Stare dall'altra parte del tavolo della giuria per Mara Maionchi è al tempo stesso lavoro e divertimento, complice la sintonia con gli altri giudici: "Con i colleghi facciamo battute, anche se c'è discordia nella scelta di un concorrente, non diventa un fatto personale. Non hai responsabilità se non dire sì o no". E sui colleghi dice: "Matano mi fa ridere, Joe Bastianich si è sciolto, Federica Pellegrini è una buona, invidio la sua volontà d'acciaio".