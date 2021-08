Mara Venier stizzita da un commento sui suoi capelli risponde: “Perché devi rompere i co**oni” Mara Venier non si smentisce mai e, infatti, mostra il suo carattere piuttosto irriverente anche sui social. La conduttrice ha risposto per le rime ad un utente che le ha detto di “tagliare i capelli perché vecchia”, scrivendogli di non rovinare uno scatto tanto bello con un commento simile. Non contenta, però, ha continuato la querelle sottoponendo ai suoi fan possibili tagli di capelli per “accontentare” la richiesta di chi aveva scritto quel commento.

A cura di Ilaria Costabile

Mara Venier proprio non ci sta e all'ennesima critica da parte di un utente che ha commentato in maniera poco carina una sua foto che la vede sorridente insieme a suo marito Nicola Carraro, consigliandole di tagliare i capelli perché lunghi non sarebbero adatti alla sua età. La conduttrice tv non ha esitato a rispondere per le rime scatenando una vera e propria querelle con tanto di nuove foto pubblicate per accontentare l'autrice del commento che, però, pare non essersi accorta di cosa ha generato nel giro di pochi minuti.

La risposta seccata di Mara Venier

"Tagliati questi capelli, non vanno più bene perché sei vecchia" così recita il commento che compare sotto ad una foto di Mara Venier pubblicata qualche giorno fa, davanti al quale la padrona di casa di Domenica In non è riuscita a trattenersi e, quindi, ha risposto nella maniera più istintiva possibile scrivendo: "Amore, ma perché sotto questa bella foto devi rompere i co**oni con i miei capelli? Perché?". La risposta esilarante di Zia Mara è stata condivisa in pochissimo tempo sui social, diventando iconica di uno stato di insofferenza generale nei confronti di commenti fuori luogo, insulti e cattiverie gratuite che, sempre più spesso, si vedono sui social.

Il post dedicato a chi ha commentato la foto

Non contenta, però, Mara Venier ha dato adito ad una vera e propria querelle, pubblicando altre foto in cui mostra un'acconciatura diversa e chiedendo all'autrice del commento e ad alcune pagine come Trash Italiano che lo ha diffuso se, per caso, con un nuovo taglio di capelli fosse di suo gradimento. Come sempre, la Zia della tv, è stata raggiunta da piogge di like e commenti a sostegno.

Il ritorno a Domenica In

Intanto dopo un periodo di vacanza, Venier è tornata a Roma, pronta per riprendere quanto prima le redini di Domenica In che, anche quest'anno, la vedrà come conduttrice della nuova stagione, nonostante avesse dichiarato più volte di voler lasciare il posto a qualcun altro dopo una conduzione particolarmente intensa e difficile. Al momento, però, nella domenica di Rai1 resta la regina indiscussa.