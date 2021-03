Non è finita tra Marcelo Fuentes e Sofia Bruscoli, che dopo la separazione annunciata nel maggio 2020 hanno decisi di dare l'uno all'altra una seconda chance. Lo racconta lo stesso ex tronista di Uomini e Donne in un'intervista pubblicata sul settimanale Nuovo, nella quale svela anche le ragioni della crisi.

Perché Marcelo Fuentes era andato via di casa

Era stata la Bruscoli ad annunciare la rottura, senza troppi giri di parole. La conduttrice televisiva, di recente vista come inviata nel programma Rai "C'è tempo per", aveva pubblicato una foto di coppia con una riga rossa che marcava la separazione tra le e il compagno, accompagnata dalla frase "L'ho sopportato e supportato per troppo tempo. Ora basta". Alla base di tutto, un momento di difficoltà lavorativa per Fuentes, che ha visto la sua società di eventi andare in crisi a causa della pandemia e del lockdown.

Il settore è morto. Così mi sono buttato nell’ambito immobiliare per tirare avanti. Tutte tensioni e preoccupazioni che fanno male alla coppia. Ero nervoso e sono andato via di casa. Capita in tante famiglie.

Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes insieme grazie alla figlia Nicole

Sofia Bruscoli e Marcelo Fuentes stanno insieme da diversi anni e sono genitori di una bella bambina di nome Nicole, nata nel gennaio 2014. Proprio l'amore per la figlia sarebbe stato fondamentale per la loro riappacificazione. Già in estate, Marcelo e Sofia hanno iniziato a vedersi più spesso per la bimba. Per ufficializzare il ritorno di fiamma, però, hanno aspettato il giorno di San Valentino, quando hanno pubblicato un scatto che li mostra insieme al compleanno di Nicole. Ora, la conferma di lui a Nuovo: "Un figlio resta nel cuore per sempre e Nicole è stata la calamita più forte. Sofia e io abbiamo caratteri decisi ma vogliamo riprovarci”. Chissà se con la reunion arriverà anche il matrimonio di cui i due parlano da anni.