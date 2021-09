Maria De Filippi celebra il matrimonio di un suo collaboratore: tra gli ospiti anche Giordana Angi Maria De Filippi ha spogliato per un giorno i panni di conduttrice televisiva per mettere quelli di officiante di matrimonio. La presentatrice, infatti ha suggellato la storia d’amore tra il suo storico collaboratore Alessandro Martino e il compagno Bruno che si tenuta in una località top secret.

A cura di Redazione Spettacolo

Da anni Maria De Filippi conduce programmi in cui le famiglie si formano o cercano di ritrovarsi, i successi di Uomini e Donne e di C'è Posta per te sono lì a dimostrarlo ogni giorno. Giovani che cercano la propria anima gemella (o, almeno, questa è l'intenzione del programma) tra tanti contendenti, ma anche storie di affetto, amore, amicizia come quelle raccontate da anni, ormai a C'è posta per te, dove più spesso l'amore più che nascere si ritrova, con Maria De Filippi a fare da madrina per tutte queste storie che ormai hanno conquistato il pubblico italiano che a milioni segue i programmi Mediaset.

Questa volta è stata lei stessa materialmente a sposare Alessandro Martino e suo marito Bruno. Nelle storie di Mennoia, infatti, si vede Maria De Filippi vestita con un tailleur bordeaux e la classica fascia tricolore che spetta agli officianti. Il matrimonio è avvenuto in un giardino e tra gli ospiti oltre ad altri collaboratori della presentatrice, c'era anche Giordana Angi. la cantante, infatti, che ha trovato la popolarità nazionale grazie proprio ad Amici, programma condotto da De Filippi in cui, invece, più che l'amore si cercano talenti, oltre a essere invitata si è anche esibita con alcune delle sue canzoni, come mostra sempre Mennoia nelle storie.