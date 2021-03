Lui è il futuro miglior giocatore al mondo, lei è una ex tentatrice figlia di un direttore di un quotidiano sportivo. Una coppia che non ti aspetti quella composta da Kylian Mbappé e Maria Luisa Jacobelli. Proprio loro: il campione del Paris St-Germain e la figlia del direttore del quotidiano sportivo Tuttosport, Xavier Jacobelli, avrebbero trascorso una notte di follie che potrebbe essere sfociata in una vera e propria relazione tra il più giovane campione della storia del calcio francese e la figlia del direttore sportivo.

Il gossip segue la pista francese

Secondo quanto riportato da "Oggi", il campione francese avrebbe perso la testa. Il personale dell'albergo dove hanno soggiornato i due, raccontano di aver assistito a rumori e schiamazzi. Esagerazioni scandalistiche? Può darsi, ma intanto i due nomi sono stati accostati e già da diversi giorni i paparazzi sono appostati nei pressi del Sofitel, l'hotel a cinque stelle dove sarebbe avvenuta e starebbe tuttora avvenendo la frequentazione. Ma se c'è chi crede che possa nascere qualcosa di più, c'è anche chi crede che questa infuocata liason sia soltanto un'avventura di qualche notte e nulla di più. Come andrà a finire? Ai posteri l'ardua sentenza.

Chi è Maria Luisa Jacobelli

Maria Luisa Jacobelli è stata una delle protagoniste di Temptation Island 2020. Napoletana, 28 anni, figlia del giornalista e direttore Xavier Jacobelli, ha condotto anche diverse puntate della trasmissione Top Calcio 24. Non è mai stato un nome sconosciuto al mondo dello showbiz, anche prima di partecipare al reality show estivo della Fascino. I suoi profili social sono molto seguiti e adesso, dopo questo gossip internazionale, potrebbe avere un'ulteriore spinta verso l'alto. D'altronde, le caratteristiche di Maria Luisa Jacobelli erano già note: bellezza e simpatia, che hanno travolto anche il campione mondiale 22enne.