Brutti, molto brutti i commenti sulla possibilità che Giovanni Ciacci, il noto opinionista e stilista, e il ‘macho' di turno, l'ex tronista Mariano Catanzaro stiano davvero insieme. Chi scrive lo dice senza paura di essere additato come chissà cosa, perché quella ce la siamo lasciata alle spalle in età scolare, per fortuna. Dunque, la notizia: Mariano Catanzaro e Giovanni Ciacci sarebbero legati da un'amicizia speciale. I commenti sui social si sprecano; sono tutti negativi. C'è anche quello che punta sulla pubblicità: Mariano Catanzaro sta facendo di tutto per far parlare di sé. Tradotto (nella loro testa): persino fingere di stare con Giovanni Ciacci.

Prevedibili, banali questi commenti. Non sappiamo cosa ci sia, quanto ci sia di forte o di vero tra Giovanni Ciacci e Mariano Catanzaro, quello che è certo è che non hanno alcun problema a farsi immortalare insieme, trascorrendo del tempo libero in comune. Ufficialmente è "un'amicizia speciale" che però fa parlare. Lui, Mariano Catanzaro "il tronista" fa sapere di non avere problemi: "Qualsiasi cosa mi faccia stare bene io la definisco amore". Già qui, c'è ben poco da obiettare. I due, nel frattempo, si preparano a vivere un intenso periodo in Sicilia, dove ufficialmente Mariano Catanzaro sarà il personal trainer di Giovanni Ciacci (che è intenzionato ad abbandonare la televisione).

È questo il mese del pride, il mese dell'orgoglio e della diffusione di concetti e di idee che ci aiutino a superare tutti i retaggi, tutte le ritrosie per l'amore verso lo stesso sesso. Se tra Mariano Catanzaro e Giovanni Ciacci ci fosse davvero una storia d'amore, si dovrebbe reagire senza troppi clamori. C'è chi prova ad avvelenare i pozzi e portare la teoria che tra i due ci sia un accordo: "Tutta pubblicità", si dice. Se anche fosse? Non servirebbe a sdoganare certe convinzioni così tossiche e retoriche?