Mariasole Pollio e Deddy insieme, il cantante ex Amici e l’attrice sempre più vicini I due hanno trascorso una serata insieme a Pescara, in compagnia di un gruppo di amici. Lo dimostrano diverse storie pubblicate sui social, tra cui una di Mariasole Pollio in cui l’attrice si immortala, da sola, con l’artista uscito dalla scuola di Amici. Immagini che rafforzane le voci e indiscrezioni secondo le quali i due avrebbero una relazione.

A cura di Andrea Parrella

Se fino a qualche giorno fa si trattava di voci e poco più, adesso ci sono immagini in cui Mariasole Pollio e Deddy si immortalano insieme. È proprio la youtuber e attrice, nonché conduttrice Tv, a pubblicare sul suo account Instagram una breve storia in cui si riprende, sorridente, insieme al cantante uscito dalla fucina di Amici nella scorsa edizione. I due hanno trascorso una serata insieme a Pescara, in compagnia di un folto gruppo di persone, tra cui diversi esponenti dell'entourage di Deddy, come i produttori Tom Beaver e Flavio De Carolis.

La coppia avvistata a Napoli

Nessuno dei due ha mai smentito o confermato i rumors relativi a una presunta relazione, ma va detto che pochi giorni fa erano emerse alcune indiscrezioni secondo cui la coppia fosse stata vista insieme a Napoli, città natale di Mariasole Pollio, così come c'erano stati avvistamenti della coppia mano nella mano dopo la partecipazione all’evento di lancio del nuovo singolo di Aka7Even. Insomma, brevi storie Instagram che descriverebbero una innocua serata tra amici, assumono tutt'altra caratura alla luce del vociare su una storia tra i due.

La carriera di Deddy e Mariasole Pollio

Associati dalle voci di gossip, Deddy e Mariasole Pollio hanno due percorsi artistici molto diversi. Se la notorietà del primo è legata principalmente alla sua partecipazione ad Amici, che lo ha lanciato prepotentemente sul mercato discografico (recente l'uscita del suo singolo "Giove" e del suo primo Ep), lei deve la sua popolarità ad un percorso nato su Youtube con un vlog inaugurato diversi anni fa, cui sono seguiti vari impegni riguardanti fiction e televisione. In primis la partecipazione a Don Matteo, esperienza di cui aveva parlato anche in un'intervista rilasciata nel 2020 a Fanpage.it. Poi quella di Battiti Live, l'evento estivo in onda sulle reti Mediaset dove invece abbandona le vesti di attrice e si cimenta nel ruolo di conduttrice, raccontando quello che accade tra il pubblico e nel dietro le quinte.