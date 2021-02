Evan Rachel Wood lancia nuove accuse contro Marilyn Manson, la cui carriera rischia seriamente lo stop dopo che l'attrice ha sostenuto di aver subito "abusi" nel corso della loro relazione che risale a oltre dieci anni fa. Stavolta, dopo aver parlato di "lavaggio del cervello", la Wood imputa all'ex addirittura comportamenti che denotano antisemitismo e razzismo.

Giorni fa, Evan Rachel Wood aveva scatenato un vero terremoto parlando dei presunti abusi da parte di Marilyn Manson, definendolo un "uomo pericoloso" che l'avrebbe "adescata" quando era adolescente: "Mi ha manipolata per sottomettermi a lui". Ora, in alcune Instagram Stories, ha offerto nuove inquietanti particolari.

Sono stata chiamata "ebrea" in modo dispregiativo. Disegnava svastiche sul mio comodino quando era arrabbiato con me. Ho sentito la parola con la N più e più volte. Ci si aspettava che tutti intorno a lui ridessero e fossero d'accordo. Se non lo facevi – o Dio non voglia, lo rimproveravi – ti prendeva di mira con ulteriori abusi. Non sono mai stata più spaventata in vita mia. Mia madre è ebrea e io sono cresciuto con la religione. Dal momento che lei si era convertita e non era di discendenza ebraica, lui diceva cose come: "Meglio così", perché non ero ebrea di sangue.