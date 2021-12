Marina La Rosa racconta la fine del matrimonio: “Ho attraversato l’inferno, pesavo 47 chili” Marina La Rosa parla della fine del suo matrimonio, dopo oltre 10 anni e due figli: l’ex inquilina del Grande Fratello ha parlato della perdita di peso e dell’essere single.

A cura di Redazione Spettacolo

Marina La Rosa ha raccontato a Chi la fine della sua storia d'amore col marito Guido Bellitti che aveva sposato nel 2010 e da cui ha avuto due figli. L'ex inquilina del Grande Fratello ha svelato che la loro storia non andava più bene da almeno un paio di anni e che per rendersene conto, anzi per arrivare alla consapevolezza che fosse meglio per tutti chiuderla ha attraversato l'inferno, arrivando a pesare 47 chili. E proprio quella perdita di peso l'ha portata a dire basta e ha trovare la via di uscita nella chiusura di quel rapporto: "A salvarmi è stato il corpo. Ero arrivata a 47 chili e lì mi sono detta ‘Basta!'".

Marina La Rosa torna single dopo la fine del matrimonio

Quarantaquattro anni, probabilmente una delle concorrenti più famose del Grande Fratello, protagonista della prima edizione, quella di Rocco Casalino e Pietro Taricone, la donna ha anche parlato della discrasia tra l'immagine pubblica, quella di gatta morta e sfasciafamiglie con quello che lei sapeva essere. Col tempo aveva trovato l'amore e un matrimonio, ma adesso si sente pronta a vivere da single, specie dopo aver superato il momento più difficile, ovvero quello di comunicarlo all'altra persona, come spiega al settimanale, a cui sottolinea che non ci sono state tragedie, inseguimenti, ma semplicemente la presa d'atto, da parte di entrambi, che era finita lì e adesso tocca vivere tutto ciò che la separazione comporta, come le feste natalizie da vivere separati.

La solitudine e il rapporto col padre

Adesso vuole godersi la vita da single che vive come un'opportunità: "La solitudine è l'attitudine al sole e io, mai come oggi, ho un sole dentro e fuori rivolto soltanto ai miei figli e agli amici che, infondo, non sono nient'altro che la famiglia che ci scegliamo". Restano i due figli di 10 e 12 anni a darle tantissima forza. Al settimanale parla anche del rapporto col padre che si separò dalla madre e con cui ha ritrovato un rapporto adulto solo dopo la fine dell'esperienza nella casa del Grande Fratello, anche grazie all'analisi.

Leggi anche La Regina Elisabetta si mostra in pubblico con il bastone, sudditi in allarme

Soleil Sorge e gli altri inquilini del GF

Continua a sentirsi anche con gli altri inquilini tramite una chat Whatsapp, in cui manca solo Casalino che si tolse quando cominciò la carriera politica. La Rosa ha anche belle parole per Soleil Sorge con cui condivise l'esperienza all'Isola dei Famosi, spiegando che è una bella persona, cosa che nella casa hanno capito e fuori ancora no: "Soleil è un personaggio stupendo che nella Casa funziona benissimo".