Mario Balotelli: “Donne che fanno figli perché interessate ai soldi”, la ex Clelia furiosa lo accusa Mario Balotelli ha pubblicato uno sfogo su Instagram nel quale ha puntato il dito contro le donne che usano gli uomini come bancomat. Il calciatore si è augurato che la legge un giorno le punisca. Dopo il suo post, è arrivata la risposta di Clelia, madre del piccolo Lion. La donna ha rivolto pesanti accuse a Balotelli.

Mario Balotelli ha pubblicato nelle Instagram Stories un duro sfogo. Il calciatore ha puntato il dito contro le donne che, a suo dire, userebbero gli uomini come bancomat. Ritiene che certe persone si spingano fino a diventare madri, pur di non trovarsi un lavoro ed estorcere denaro al padre dei loro figli. Nonostante Balotelli non si sia rivolto a nessuna donna in particolare, è arrivata la reazione della sua ex compagna Clelia, madre del piccolo Lion. Ma andiamo con ordine.

Lo sfogo di Mario Balotelli

Mario Balotelli, nelle Instagram Stories, ha invocato la legge contro le donne interessate solo ai soldi. Trova che sia un atteggiamento "diabolico, triste e immorale", che anche se non dovesse essere punito dalla legge, poi verrà punito da Dio. Le sue parole sono state:

"La legge dovrebbe impedire alle donne che sono solo interessate ai soldi (il calciatore usa la parola gold digger, dunque cacciatrice di dote, arrampicatrice sociale o letteralmente cercatrice d'oro, ndr) di avere figli contro la volontà degli uomini solo per ottenere il vantaggio del denaro. È diabolico, triste e immorale. La famiglia nasce dall'amore e non per convenienza. Se sei single, ti stai divertendo e non riesci a provvedere a te stesso, non usare terze persone come se fossero un bancomat ma trovati un lavoro prima di avere figli. Anche se a volte la legge non è giusta, Dio lo è e il castigo alla fine sarà eterno".

Come è possibile notare dalla foto in basso, Balotelli non si è riferito a nessuna persona in particolare.

La risposta dell'ex fidanzata Clelia

Mario Balotelli ha due figli: Pia, nata dalla relazione con Raffaella Fico e Lion, nato dalla relazione con la modella Clelia. Ed è proprio quest'ultima che si è sentita chiamata in ballo dallo sfogo del suo ex compagno. La donna, infatti, ha riportato le parole di Balotelli nelle sue Instagram Stories e ha replicato taggandolo: "Sono una vittima fisicamente e mentalmente di lui…E non si ferma mai, non ha mai rispetto delle madri. L'unica cosa che fa è mentire". Poi ha pubblicato una foto insieme al piccolo Lion e ha spiegato che farà di tutto per proteggerlo: "Io e Lion, farò tutto per te. Ti amo". Accuse molto gravi a cui Mario Balotelli al momento non ha ancora replicato.