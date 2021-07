Martina Carraro fidanzata con il nuotatore Fabio Scozzoli, la coppia d’oro del nuoto italiano Martina Carraro è una delle atlete più talentuose della nazionale italiana di nuoto, già vincitrice di 18 medaglie d’oro e pronta a gareggiare a Tokyo 2020. La nuotatrice specializzata in stile rana, condivide la sua passione per il nuoto con il fidanzato Fabio Scozzoli, capitano della nazionale italiana di nuoto. I due stanno insieme dal 2016 e sono follemente innamorati, come si può vedere dalle foto pubblicate sui rispettivi profili social.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

La nazionale italiana di nuoto femminile vede tra le sue atlete più talentuose Martina Carraro, la 28enne di Genova, specializzata in stile rana, che ha già conquistato ben 18 medaglie d'oro nella gare italiane e una agli Europei. La sua passione per il nuoto, sport iniziato da bambina grazie ai suggerimenti della mamma, le ha fatto incontrare anche l'amore: si tratta del nuotatore Fabio Scozzoli, capitano della nazionale italiana di nuoto dal 2019. Martina che sui social condivide la sua vita anche al di fuori dalle vasche, già sente la mancanza del suo compagno e del loro amatissimo cane, Clara, e infatti scrive: "Sarà dura stare tutti questi giorni senza di voi".

Chi è Fabio Scozzoli, il campione fidanzato di Martina Carraro

Fabio Scozzoli è uno dei talenti del nuoto italiano, già campione europeo e mondiale, nella sua carriera sportiva ha conquistato un gran numero di medaglie e successi che lo hanno portato a diventare il capitano della nazionale. Nato il 3 agosto 1988 in un paesino nei pressi di Ravenna, ma poi cresciuto a Forlì, ha iniziato ad allenarsi con costanza quando era ancora un ragazzino e, infatti, i primi risultati importanti risalgono al 2007 a soli 19 anni. Specializzatosi nello stile rana ha ottenuto ottimi riscontri anche come nello stile misto. Vince negli anni 14 medaglie d'oro e diventa uno dei nomi di punta della disciplina.

La storia d'amore tra Martina Carraro e Fabio Scozzoli

La condivisione di una passione è forse il presupposto migliore per rafforzare una relazione e condividere lo stesso stile di vita può essere, senza dubbio, un valore aggiunto per una storia che d'amore. Ed è quello che è accaduto tra Martina Carraro e il suo Fabio. Entrambi atleti, entrambi abituati al sacrificio, all'allenamento e anche alla distanza se necessario, si sono innamorati l'uno dell'altra nel 2016, nonostante si conoscessero già da prima. In un'intervista rilasciata a Marie Claire, la campionessa ha raccontato che l'amore tra loro è scoppiato lontano dall'Italia: "Il mio posto del cuore per gli allenamenti è Tenerife. È l’isola che ha fatto scoppiare l'amore tra me e Fabio e per allenarsi ha un clima e delle strutture perfette. La piscina più bella per gareggiare è il Foro Italico a Roma. Quando si gareggia orario tramonto è uno spettacolo".