Martina Maccari ex modella e moglie del difensore della Nazionale Leonardo Bonucci sente la mancanza del marito, ormai lontano da oltre 30 giorni per via dell'impegno calcistico con gli Europei. La sua assenza inizia a farsi sentire, anche dal punto di vista fisico e Martina non lo nasconde, anzi lo sottolinea con una punta di ironia sfogandosi con i suoi followers su Instagram: "Giorno 30 e rotti. ormai è erotica anche la mollica del pane", scherza. L'attesa per Lady Bonucci per fortuna è quasi finita, dopo la finalissima di domenica 11 luglio, potrà finalmente riabbracciare il suo Leonardo che si spera torni a casa trionfante.

Chi è Martina Maccari, la moglie di Leonardo Bonucci

Classe 1985, Martina Maccari è un'ex modella che oggi, oltre a dedicarsi al suo impegno da mamma dei loro tre figli, Lorenzo, Matteo e Matilda, cura un blog personale, Lo Zoo di Zoev, nel quale dà consigli e racconta la sua vita quotidiana a chi la segue. La battuta sulla mancanza fisica del marito non stupisce, d'altronde, considerando che Lady Bonucci è sempre molto autoironica su Instagram, dove non risparmia battute e commenti che caratterizzano la sua personalità piuttosto "fumantina". Recentemente l'ex modella è stata colpita dal Covid e con i suoi follower si era sfogata: "Mi rode il culo perché è la festa del papà e non so quando i miei figli rivedranno il padre e non so da quanti giorni non lo vedono e poi il cortisone mi urta altissimamente il sistema nervoso".

La storia d'amore tra Leonardo Bonucci e Martina Maccari

Si sono sposati con una cerimonia riservata agli amici e ai parenti più stretti il 21 giugno 2011, ma la storia d'amore tra Leonardo Bonucci e la sua Martina Maccari è nata per gioco, nel 2008. "Ci siamo conosciuti telefonicamente e quasi per scommessa", aveva raccontato Lady Bonucci su Instagram, "tutt'altro che colpo di fulmine. Al primo incontro Leonardo era l'opposto di come me lo aspettassi. Non mi sembrava proprio il mio tipo. Invece… ci siamo fidanzati e poi ai tempi del Bari abbiamo cominciato a convivere". Nel 2016 la coppia ha attraversato un momento particolarmente difficile, la malattia del piccolo Matteo, il secondogenito, che li ha tenuti con il fiato sospeso ma allo stesso tempo ha rafforzato il loro amore e la loro capacità di fare squadra: "Eravamo in vacanza, Matteo aveva 2 anni. Mai pensavamo di dover affrontare una cosa simile, che nostro figlio fosse in pericolo di vita. All'improvviso crolla tutto. Abbiamo saputo della malattia quando siamo tornati a Torino. Non stava bene, c'era qualcosa che non andava", aveva rivelato il calciatore. "Abbiamo fatto un controllo e ci hanno detto che non si poteva aspettare, doveva operarsi subito. Matteo ha sviluppato un bel carattere, è un leone. Sa quello che è successo e pur non essendo viziato, a volte sa che può fare leva sulla cosa".