Martina Pinto ha sposato il compagno Alessandro Poggi. Le foto condivise su Instagram dai due neo sposi raccontano l’emozionante giornata vissuta a Roma. L’attrice e influencer 31enne ha organizzato le nozze in meno di due mesi. Hanno voluto una cerimonia semplice, alla quale hanno partecipato solo i familiari e gli amici più intimi, anche a causa delle norme anti-Covid. Dopo il rito civile, la coppia ha proseguito la giornata in trattoria, un modo originale e romantico per festeggiare uno dei giorni più belli della loro vita di coppia.

in foto: Martina Pinto e Alessandro Poggi

L’attrice Martina Pinto e il compagno Alessandro Poggi sono in attesa di una bambina. È stata la donna ad annunciare la gravidanza nel dicembre scorso. Per entrambi si tratta della prima figlia, che nascerà nei prossimi mesi.

La cerimonia a Roma

Martina, molto attiva sui social network, ha condiviso con i fan i dettagli della romanticissima cerimonia. Per il riservatissimo rito civile la sposa ha scelto un abito bianco corto e senza maniche abbinato a un meraviglioso paio di scarpe nella tonalità dell’azzurro pastello. Look classico anche per lo sposo, vestito con un completo scuro. “C’erano 16/18 gradi, siamo stati fortunati! Sono temprata dalle fashion week e dal carnevale a Ronciglione”, ha raccontato divertita la sposa alle ragazze che ogni giorno la seguono su Instagram. Ha inoltre svelato di avere organizzato la cerimonia in pochi mesi, appena due, giusto i tempi burocratici necessari. Martina ha inoltre raccontato che il bouquet è stato un regalo della sua mamma e che lei stessa ha provveduto al look, curando da sola trucco e capelli per poter essere perfetta nel giorno del suo sì. Martina è più riservata per quanto riguarda la gravidanza. Dopo avere condiviso sui social la notizia della dolce attesa, ha preferito tenere per sé i dettagli, in attesa di poter condividere con quanti la seguono il giorno della nascita nella misura che i neo genitori decideranno.