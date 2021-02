Cicogna in arrivo per un'ex protagonista di Temptation Island. Lei è Martina Sebastiani, che partecipò al programma prodotto da Maria De Filippi nell'edizione in onda nel 2018 con l'allora fidanzato Gianpaolo Quarta e fece parlare per un flirt con Andrea Dal Corso (poi tronista di Uomini e Donne). Ne è passata di acqua sotto i ponti da allora: oggi Martina ha un compagno, cui è insieme da due anni, ed è incinta per la prima volta.

L'annuncio di Martina Sebastiani

"Il giorno del nostro anniversario in TRE! Non potevo desiderare di più dalla vita!", scrive Martina, festeggiando su Instagram con la prima immagine che mostra il pancino, "Un uomo stupendo che amo alla follia, una casa tutta nostra e adesso TU! La prima grande emozione quando l’abbiamo scoperto, la seconda quando già dopo 2 mesi si muoveva così tanto durante l’ecografia che quasi sembrava che ballasse. Oggi, sappiamo che stai bene, cresci tanto, sei un po’ pazzerella/o, non stai un attimo ferma/o, ci regali ogni mese una gioia in più. Ti Aspettiamo e non vediamo l’ora di viverti!". Nella seconda immagine del post (qui in basso), si vede anche il video dell'ecografia del bebè in arrivo. Tra i commenti, gli auguri dei personaggi di Temptation Island come Giada Giovanelli, Valentina De Biasi e Oronzo Carinola.

Martina Sebastiani a Temptation Island

Martina fu grande protagonista a Temptation Island. Partecipò lamentando i problemi nella relazione con Gianpaolo Quarta e durante il periodo nel resort sardo si avvicinò "pericolosamente" al tentatore Andrea Dal Corso, intrecciando con lui un vero e proprio flirt. Resta storico il falò di confronto con Gianpaolo, nel corso del quale lo chiamò per sbaglio "Andrea". Lei e Quarta decisero di lasciarsi, pur restando in buoni rapporti, e lei iniziò una frequentazione con Dal Corso, finita però in un lampo. Oggi, a distanza di due anni, tutti appaiono felici e appagati: se Martina ha trovato l'amore con il suo fidanzato, di cui non si sa nulla (su Instagram, dove ha profilo privato, è "gianraf"), Gianpaolo è insieme alla fidanzata Erika Ingrosso e Andrea Dal Corso sta ancora con Teresa Langella, conosciuta a Uomini e Donne.