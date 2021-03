Martina Sebastiani aveva fatto parlare il pubblico di Temptation Island nell'edizione 2018 per aver confuso il nome del fidanzato Gianpaolo Quarta con quello del tentatore Andrea Dal Corso. Oggi è lontana dalla tv, ha trovato un nuovo amore ed è incinta, felicissima di diventare mamma per la prima volta. A qualche settimana dall'annuncio della gravidanza, ha svelato il sesso del bebè in arrivo.

Martina Sebastiani avrà una bambina, si chiamerà Vittoria

Martina ha svelato che sarà una femminuccia e si chiamerà Vittoria: "Finalmente abbiamo avuto la conferma… Sarà Vittoria. Una cuginetta per Mattia (il bambino presente nel video, figlio di suo fratello Matteo Sebastiani). Ti aspettiamo amore!". La Sebastiani aveva annunciato di essere incinta del compagno (che su Instagram è noto solo come "gianraf" e ha un profilo privato) a febbraio: "Un uomo stupendo che amo alla follia, una casa tutta nostra e adesso TU! La prima grande emozione quando l’abbiamo scoperto, la seconda quando già dopo 2 mesi si muoveva così tanto durante l’ecografia che quasi sembrava che ballasse".

La polemica per il nome, il commento di Selvaggia Roma

Qualcuno ha notato che il nome scelto, Vittoria, corrisponde a quello della bambina appena nata di Chiara Ferragni e Fedez. Tra coloro che hanno fatto questa osservazione c'è pure un altro volto noto di Temptation Island (e del Gf Vip), ovvero Selvaggia Roma: "Vittoria Sebastiani Fedez. Evviva, contentissima per voi!". Se lei ci ha scherzato su, altri sono stati più maliziosi, accusandola sostanzialmente di aver copiato i Ferragnez e innescando le solite sterili polemiche. Martina le ha rispedite subito al mittente, spiegando di aver scelto il nome ben prima del parto dell'influencer.