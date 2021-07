Mary Falconieri si è sposata. La ex concorrente del Grande Fratello 14 (partecipò nel 2015) ha pronunciato il fatidico sì con il suo amore Giuseppe Matteo Schiavello. Chi seguì quell'edizione del reality, condotta da Alessia Marcuzzi, ricorderà bene la bella infermiera pugliese che ebbe una storia con Giovanni Angiolini, anche lui concorrente. Quella relazione è ormai finita da tempo e Mary ha trovato il grande amore in Schiavello, estraneo al mondo della televisione: è un avvocato originario di Serra San Bruno, in provincia di Vibo Valentia, che ha uno studio a Milano.

Tutto sulle nozze tra Mary Falconieri e Giuseppe Matteo Schiavello

Il matrimonio si è celebrato giovedì 8 luglio in chiesa a Nardò, in provincia di Lecce, il paese di origine di Mary. Poi la festa si è spostata presso il bellissimo Castello Monaci a Salice salentino, tra musiche, giochi pirotecnici. Mary si è sposata con un romantico abito nuziale da principessa, con velo bianco. Lei stessa lo ha definito un "matrimonio da favola". Le nozze erano state annunciate a dicembre 2020, poi nell'aprile 2021 i due innamorati si erano scambiati le promesse di matrimonio. Più in basso, una ricca gallery che mostra alcuni momenti del matrimonio, dall'ingresso in chiesa alla cerimonia, sino al ricevimento.

Alle nozze anche Shaila Gatta

Almeno a sbirciare un po' Instagram, sembra che gli ex compagni d'avventura di Mary al Grande Fratello non siano intervenuti alle nozze. Tra gli invitati c'era però un volto conosciuto al pubblico televisivo: si tratta di Shaila Gatta, la ballerina lanciata da Amici che, insieme a Mikaela Neaze Silva, è stata velina di Striscia la notizia dal 2017, fino alla stagione 2020/2021. Shaila ha partecipato alle nozze insieme al fidanzato Leonardo Blanchard, l'ex calciatore grossetano con cui si è legata nel settembre 2019.