Massimo Stano con la moglie Fatima Lotfi e la figlia Sophie, la vita privata dell’oro nella marcia Massimo Stano ha vinto la medaglia d’oro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e la sua vita privata non splende meno. È sposato con Fatima Lotfi da settembre 2016: lei, ex mezzofondista, poi passata alla marcia, è diventata sua moglie e dopo quattro anni è rimasta incinta. Nel febbraio 2021 è nata la loro prima figlia di nome Sophie.

A cura di Redazione Spettacolo

Massimo Stano ha vinto la medaglia d’oro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e la sua vita privata non splende meno. È sposato con Fatima Lotfi da settembre 2016: lei, ex mezzofondista, poi passata alla marcia, è diventata sua moglie e dopo quattro anni è rimasta incinta. Nel febbraio 2021 è nata la loro prima figlia di nome Sophie.

La carriera sportiva e gli infortuni

Massimo Stano ha conseguito il diploma di tecnico commerciale programmatore informatico ed è rinomato essere un grande appassionato di cultura giapponese. Nato a Grumo Appula (Bari) il 27 febbraio 1992 e cresciuto a Palo del Colle (Bari), è stato travolto dalla passione per l'atletica nel 2003 praticando il mezzofondo ma nel 2006 ha scelto la marcia. Il talento è sembrato subito evidente, soprattutto a Giovanni Zaccheo che lo ha guidato anche sulla pista di Molfetta. Nel 2013 un piccolo cambio di rotta: si è trasferito a Sesto San Giovanni (Milano) e ha scelto come nuova guida sul campo l’ex ventista azzurro Alessandro Gandellini.

Da lì in poi, una serie di infortuni, tra cui una microfrattura alla tibia destra nella primavera del 2015 e un'altra a quella sinistra nel 2016, che in qualche modo lo hanno spinto ad entrare nel gruppo di Patrizio Parcesepe a Castelporziano. Il 2018 è tornato a sorridergli, facendogli vincere un titolo italiano sulla 20 km, con il miglioramento di circa un minuto su gara, e conferendogli il terzo posto nei Mondiali a squadre con l’argento per team. Ha realizzato il primato italiano nel giugno 2019 con 1h17:45 a La Coruna.

L'annuncio della gravidanza nel 2020

Proprio nel 2020, quando la sua vita privata è decollata con la notizia della gravidanza della moglie Fatima Lotfi, si è dovuto fermare di nuovo per una periostite, dopo la quale è riuscito a rientrare comunque con l’ottavo posto agli Europei a squadre. Vince l'oro nella 20 km di marcia alle Olimpiadi di Tokyo 2021 e lascia l'Italia a bocca aperta.