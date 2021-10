Matilde Gioli parla per la prima volta del suo fidanzato: “Alessandro sa tenermi testa” Matilde Gioli parla per la prima volta del suo fidanzato, Alessandro Marcucci, in un’intervista rilasciata al settimanale Grazia. L’attrice, protagonista di fiction di successo come “Doc-Nelle tue mani”, ha raccontato il loro primo incontro avvenuto per caso, in un momento di pausa dal set, che si è poi rivelato provvidenziale.

A cura di Ilaria Costabile

Matilde Gioli è una delle attrici più amate dell'attuale panorama televisivo italiano, protagonista di film e fiction di successo come Doc-Nelle tue mani, si è raccontata in un'intervista rilasciata al settimanale Grazia, dove ha parlato per la prima volta anche della sua vita privata. Riservata e sempre piuttosto restia a parlare di questioni strettamente intime, questa volta, però, ha raccontato il suo rapporto con il fidanzato Alessandro, arrivato nella sua vita in un momento inaspettato.

Il primo incontro con il suo fidanzato

Impegnatissima sul lavoro, sempre pronta a mettersi in gioco e dare il meglio di sé, Matilde Gioli è stata per lungo tempo lontano dalle cronache rosa che diversi anni fa raccontavano del suo legame con il collega Francesco Scianna, sebbene non sia mai stata particolarmente avvezza alla mondanità, non ha mai dato modo di far parlare del suo privato, a meno che le rivelazioni non fossero il frutto di una sua apertura. Ed è così, infatti, che l'attrice ha raccontato l'incontro con l'uomo che è al suo fianco da qualche mese, Alessandro, un insegnante di equitazione conosciuto per caso:

Stavo girando Doc a Roma. Un sabato mattina ho digitato su Google: “Passeggiate a cavallo Roma” e ho trovato il numero di telefono di Alessandro. Mi ha messo subito in riga. Lui si occupa spesso di cavalli impegnativi e ha il dono di domarli. È un po’ quello che ha fatto con me. In passato nessun uomo c’era riuscito. Ogni volta scappavo, lui invece riesce a tenermi.

L'amore dopo due anni da single

Un incontro che è stato determinante e arriva dopo un circa due anni in cui Matilde Gioli non era legata sentimentalmente a nessuno. Alessandro Marcucci, invece, stando alle parole dell'attrice sembra essere la persona giusta, lontana anche dal mondo dello spettacolo, infatti, non quando si sono incontrati non sapeva lei chi fosse: "Ora so che non sto con lui per riempire un vuoto. È una relazione matura: Alessandro è un uomo che mi tiene agganciata alla realtà. È molto lontano dal mondo del cinema: orgoglioso di quello che faccio, contento di avere una donna indipendente, ma se facessi altro per lui sarebbe lo stesso".