Matrimonio a prima vista, Martina allontana Davide: “Corri troppo, diventerai il mio burattino” Il matrimonio tra Davide Graceffa e Martina Manoni, una delle coppie della settima stagione di “Matrimonio a prima vista Italia” sembra non procedere nel migliore dei modi. Se lui si è dimostrato particolarmente preso, lei non è dello stesso parere e, anzi, sono più le volte che lo respinge rispetto a quelle che lo accoglie allontanandolo con frasi talvolta sgradevoli. Ma non è ancora detta l’ultima parola.

A cura di Ilaria Costabile

La nuova stagione di Matrimonio a Prima vista Italia sembra regalare già grandi soddisfazioni al pubblico di Real Time che segue le vicende dei protagonisti con molto interesse. Se alcune coppie sembra che stiano lavorando per cercare un equilibrio, non si può dire la stessa cosa per altre che, invece, non riescono a trovare una quadra. La coppia in questione è quella formata da Martina Manoni e Davide Graceffa, se il buongiorno si vede dal mattino, il loro inizio non è stato certamente dei migliori.

Martina allontana Davide in tutti i modi

Lei assistente di volo di Gallarate, lui doppio lavoratore: di giorno amministratore e di notte pr nei locali, eppure i due secondo gli esperti del programma potrebbero funzionare bene insieme, ma come in ogni relazione deve esserci la volontà di far andare bene le cose. Ad essere meno entusiasta dell'esperimento pare sia proprio Martina che ha un atteggiamento nei confronti del suo consorte a dir poco respingente. Se la cerimonia e il viaggio di nozze sono passati perlopiù tranquilli, senza particolari intoppi se non l'imbarazzo di dover condividere tutto con una persona che non si è mai vista e che si sta conoscendo in quel momento, è stato il rientro alla vita quotidiana quello davvero traumatico. Lui è andato a vivere da lei che, però, non sembra essere affatto convinta e contenta di questa scelta e, infatti, a dimostrazione di questo disappunto ha chiesto a "suo marito" di dormire in un'altra stanza e non insieme a lei, allontanandolo con una certa freddezza.

Davide è preso da Martina

Dal canto suo, Davide, sembra essere entusiasta di aver preso parte a questa esperienza, ma soprattutto di aver conosciuto Martina e, infatti, in più occasioni non ha nascosto il suo interesse. Dimostrazioni note anche alla diretta interessata, alla quale ha mandato un mazzo di fiori con un biglietto nel quale vi era scritto: "La vita è imprevedibile per tutto quello che ti può regalare, e ora mi ha regalato Martina". Una frase che deve aver gelato la hostess lombarda che, infatti, ha subito messo le cose in chiaro: "Per me corri troppo. Poi alla fine fai il mio burattino e, dopo tre minuti, ti butto via come un giocattolo vecchio". Però, c'è da dire che Davide sta provando in tutti i modi a trovare un punto di incontro, magari facendole notare che certe cose potrebbero essere evitate, come parlare con il suo ex in sua presenza, ma ha ricevuto in cambio non comprensione, ma una strigliata che difficilmente dimenticherà.