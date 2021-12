Matrimonio finito tra Maurizio Battista e Antonella Moretti, lei attacca: “Dilla tutta” Maurizio Battista e Alessandra Moretti si sono lasciati ma pubblicano accuse reciproche sui social. Al centro, la loro figlia Anna di 5 anni.

Stanno volando gli stracci tra Maurizio Battista e Alessandra Moretti. Il loro matrimonio è arrivato al capolinea, nonostante i tentativi di cercare di salvarlo. La prima crisi nel 2018, poi la fine. Maurizio Battista ha scritto un messaggio per la figlia Anna, di 5 anni, a cui è arrivata una replica furiosa da parte di Alessandra Moretti.

Le parole di Maurizio Battista

Queste le parole di Maurizio Battista attraverso i social: "Cara Anna, a volte nella vita capita che due persone non si capiscano più, che il loro sentimento svanisca lentamente e che, non riuscendo in alcun modo a ritrovarsi, decidano di allontanarsi l'uno dall'altra. La mia strada e quella della mamma si divideranno, ma io terrò sempre te al centro del mio mondo, preservandoti e sostenendoti. Ogni giorno continuerò a ricordarti di andare sempre dentro alle cose, di credere in te stessa anche quando il cuore ti sembrerà sia andato in pezzi, perché nonostante tutto l'unico faro rimane sempre l'amore".

La replica furiosa di Alessandra Moretti

Le parole di Maurizio Battista hanno spinto su Alessandra Moretti, che aveva contratto il Covid insieme alla figlia Anna, a uscire allo scoperto e mostrare molta rabbia: "Per l'ennesima volta mi trovo protagonista di un teatrino, mio malgrado, senza rispetto né della mia persona né di quella di mia figlia (ah scusa nostra figlia), perché tu devi mostrare a non so chi le tue faccende private. Ma in fondo sono donna che conto? Tu con la tua spiccata megalomania di ‘Io so Maurizio Battista te non sei niente, tu sei cane io so leone'". Poi, il vero affondo:

Leggi anche Angelo Pintus e la dedica a sua moglie per l'anniversario, chi è Michela Sturaro