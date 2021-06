Matteo Diamante ha rotto il silenzio su Ignazio Moser e ha dichiarato che il compagno di Cecilia Rodriguez ha avuto "vita facile" all'Isola dei Famosi. D'altronde, il concorrente è stato chiamato a poche puntate dalla fine per cercare di risollevare gli ascolti non eccelsi di una stagione in chiaroscuro. Proprio Matteo Diamante ha avuto diversi battibecchi con Ignazio Moser e adesso in una intervista a SuperGuida Tv si racconta: "Ha avuto una vita molto facile all'Isola".

Le parole di Matteo Diamante

Matteo Diamante ha ovviamente criticato i tempi con cui Ignazio Moser è entrato nel gioco. Un ingresso che, a detta sua, avrebbe facilitato certe dinamiche falsandone delle altre. Soprattutto è il "come" Ignazio Moser è stato accolto dal resto dal gruppo a pesare sul giudizio di Matteo Diamante. Ecco cosa ha dichiarato Matteo Diamante a SuperGuidaTv.

Avrei preferito avere un ingresso all’Isola come il suo. Cioè essere accolto nel gruppo così come è stato accolto Ignazio. Quindi essere accettato da tutti perchè mi avrebbe sicuramente giovato. Lui ha avuto una vita molto facile all'Isola.

I rapporti con Ignazio Moser sono buoni

Matteo Diamante ha anche confermato di esserci rimasto molto male per aver appreso in diretta televisiva della nomination di Awed, che lui considerava come il principale amico dell'Isola. Poi ha precisato che i rapporti con Ignazio Moser sono ancora buoni: