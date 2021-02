Matteo Ranieri e Sophie Codegoni sono una coppia a tutti gli effetti e, come tutte le coppie che si amano, condividono la quotidianità in pubblico e l'intimità tra le mura di casa. Stavolta però a farci sbirciare nella camera da letto è il ragazzo, timidissimo in studio, che ha condiviso una story instagram piuttosto ammiccante: lui e Sophie stesi a letto, non molto vestiti, mentre si accarezzano e guardano una puntata di Verissimo su Canale 5.

La voglia di condivisione nella sua totalità

Ai più potrebbe sembrare una violazione della privacy avallata da loro stessi ma la narrazione delle storie d'amore, soprattutto per quelle televisive, non ammette più reticenze rispetto ai concetti di pubblico e privato. Motivo per il quale, la condivisione con i fan, che in parte hanno contribuito alla costruzione della coppia, spingendo verso questa o quell'altra scelta, spesso viene gestita nella sua totalità. Matteo e Sophie erano reduci da una giornata di svago, tra le prime che stanno trascorrendo insieme.

Cosa avevano fatto prima di andare a casa

Prima uno spritz, disastroso perché Matteo ha rovesciato tutto sul tavolo, macchiando se stesso e anche la sua fidanzata, poi un giro in macchina per cantare le canzoni di Ultimo e infine a casa a guardare la tv, giocando in casa con il programma di Silvia Toffanin. In particolare, la canzone che stavano ascoltando in macchina (il momento è racchiuso nel collage video sotto la foto dell'articolo) è quella del cantante Ultimo dal titolo Ti dedico il silenzio, proprio lo stesso nel quale Sophie e Matteo si sono rifugiati dopo mesi di sovraesposizione mediatica.

